На должность директора БЭБ претендуют 48 человек, Данилюка к конкурсу не допустили

У бывшего министра финансов и секретаря СНБО оказался "не такой" диплом.

Комиссия по отбору кандидатов на должность директора Бюро экономической безопасности допустила к участию в конкурсе 48 человек. Среди них не будет самого известного кандидата - бывшего министра финансов Александра Данилюка.

Об этом на брифинге в четверг, 29 июля, сказал глава комиссии, бывший министр экономики Тимофей Милованов.

"48 кандидатов допущены. Мы старались быть максимально лояльными в рамках закона. Если человек ошибся в автобиографии или справка под вопросом - мы всех допускали, чтобы не было предвзятости. Одиннадцать человек мы не допустили. У одного кандидата - Александра Данилюка, к сожалению, не нострифицированный диплом, и тот диплом, который является украинским, не соответствует требованиям закона. Возник вопрос, как он работал министром? Это политическая должность, там не было такого требования, как здесь", - сказал он.

Данилюк уже отреагировал на решение конкурсной комиссии, назвав его смешным.

"Якобы у меня нет профильного образования. Это полное манипулирование. Это все члены конкурсной комиссии знают, и в первую очередь - глава комиссии Тимофей Милованов. Мне было не то что неприятно - тошно смотреть на то, что он говорил", - сказал он.

Данилюк учился в Киевском политехническом институте и в бизнес-школе университета Индианы.

В политику пришел во времена президента Петра Порошенко, когда он был назначен заместителем главы Администрации президента. В 2016-2018 годах был министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана.

В 2019 году стал советником Владимира Зеленского и после его победы на выборах президента получил должность секретаря СНБО.

В сентябре того же года уволился.

В 2020-2021 годах входил в наблюдательный совет Национального депозитария.

Данилюк считает, что результаты конкурса на директора БЭБ решили заранее, и должность получит лояльный к власти глава налоговой милиции Вадим Мельник.