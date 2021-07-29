На должность директора БЭБ претендуют 48 человек, Данилюка к конкурсу не допустили

У бывшего министра финансов и секретаря СНБО оказался "не такой" диплом.

На должность директора БЭБ претендуют 48 человек, Данилюка к конкурсу не допустили
Фото: facebook/Alex Daniliuk

Комиссия по отбору кандидатов на должность директора Бюро экономической безопасности допустила к участию в конкурсе 48 человек. Среди них не будет самого известного кандидата - бывшего министра финансов Александра Данилюка.

Об этом на брифинге в четверг, 29 июля, сказал глава комиссии, бывший министр экономики Тимофей Милованов.

"48 кандидатов допущены. Мы старались быть максимально лояльными в рамках закона. Если человек ошибся в автобиографии или справка под вопросом - мы всех допускали, чтобы не было предвзятости. Одиннадцать человек мы не допустили. У одного кандидата - Александра Данилюка, к сожалению, не нострифицированный диплом, и тот диплом, который является украинским, не соответствует требованиям закона. Возник вопрос, как он работал министром? Это политическая должность, там не было такого требования, как здесь", - сказал он.

Данилюк уже отреагировал на решение конкурсной комиссии, назвав его смешным.

"Якобы у меня нет профильного образования. Это полное манипулирование. Это все члены конкурсной комиссии знают, и в первую очередь - глава комиссии Тимофей Милованов. Мне было не то что неприятно - тошно смотреть на то, что он говорил", - сказал он.

Данилюк учился в Киевском политехническом институте и в бизнес-школе университета Индианы.

В политику пришел во времена президента Петра Порошенко, когда он был назначен заместителем главы Администрации президента. В 2016-2018 годах был министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана.

В 2019 году стал советником Владимира Зеленского и после его победы на выборах президента получил должность секретаря СНБО.

В сентябре того же года уволился.

В 2020-2021 годах входил в наблюдательный совет Национального депозитария.

Данилюк считает, что результаты конкурса на директора БЭБ решили заранее, и должность получит лояльный к власти глава налоговой милиции Вадим Мельник.

Напомним, что Бюро экономической безопасности, которое должно заработать с 25 сентября, получит полномочия налоговой милиции (Государственной фискальной службы) и функции СБУ по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Тунисе вспыхнули антиправительственные протестыВ Тунисе вспыхнули антиправительственные протесты
Более 161 тыс. противников "ковидных сертификатов" вышли на акции протеста во ФранцииБолее 161 тыс. противников "ковидных сертификатов" вышли на акции протеста во Франции
Янукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросилиЯнукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросили
Испания 27 июля открывает границы для украинцевИспания 27 июля открывает границы для украинцев
Зеленский объяснил свое решение уволить ХомчакаЗеленский объяснил свое решение уволить Хомчака
Блок рекламы


Похожие новости
Китайский миллиардер, который говорил о правах человека, получил 18 лет тюрьмыКитайский миллиардер, который говорил о правах человека, получил 18 лет тюрьмы
Минкультуры объявит повторный конкурс на должность заместителя главы Государственной службы по этнополитике и свободе совестиМинкультуры объявит повторный конкурс на должность заместителя главы Государственной службы по этнополитике и свободе совести
На крестный ход в Киеве собралось около 55 тыс. человек, преимущественно без масок (обновлено)На крестный ход в Киеве собралось около 55 тыс. человек, преимущественно без масок (обновлено)
Конкурсная комиссия выбирала директора Одесской оперы и балета с единой кандидатурыКонкурсная комиссия выбирала директора Одесской оперы и балета с единой кандидатуры
ZN.ua назвало кандидатов на должность посла США в УкраинеZN.ua назвало кандидатов на должность посла США в Украине
Сформирован новый состав комиссии на выборах гендиректора "Мыстецкого арсенала"Сформирован новый состав комиссии на выборах гендиректора "Мыстецкого арсенала"
Взрыв возле рынка в Багдаде унес жизни 30 человекВзрыв возле рынка в Багдаде унес жизни 30 человек
Авакову могут предложить новую должность в Кабмине, - АрахамияАвакову могут предложить новую должность в Кабмине, - Арахамия
СНБО вводит санкции против девятерых человек из списка СШАСНБО вводит санкции против девятерых человек из списка США
Рада установила День ответственности человека в день рождения Богдана ГаврилишинаРада установила День ответственности человека в день рождения Богдана Гаврилишина
Последние новости
Подгружаем последние новости