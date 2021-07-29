На должность директора БЭБ претендуют 48 человек, Данилюка к конкурсу не допустили
У бывшего министра финансов и секретаря СНБО оказался "не такой" диплом.
Комиссия по отбору кандидатов на должность директора Бюро экономической безопасности допустила к участию в конкурсе 48 человек. Среди них не будет самого известного кандидата - бывшего министра финансов Александра Данилюка.
Об этом на брифинге в четверг, 29 июля, сказал глава комиссии, бывший министр экономики Тимофей Милованов.
"48 кандидатов допущены. Мы старались быть максимально лояльными в рамках закона. Если человек ошибся в автобиографии или справка под вопросом - мы всех допускали, чтобы не было предвзятости. Одиннадцать человек мы не допустили. У одного кандидата - Александра Данилюка, к сожалению, не нострифицированный диплом, и тот диплом, который является украинским, не соответствует требованиям закона. Возник вопрос, как он работал министром? Это политическая должность, там не было такого требования, как здесь", - сказал он.
Данилюк уже отреагировал на решение конкурсной комиссии, назвав его смешным.
"Якобы у меня нет профильного образования. Это полное манипулирование. Это все члены конкурсной комиссии знают, и в первую очередь - глава комиссии Тимофей Милованов. Мне было не то что неприятно - тошно смотреть на то, что он говорил", - сказал он.
Данилюк учился в Киевском политехническом институте и в бизнес-школе университета Индианы.
В политику пришел во времена президента Петра Порошенко, когда он был назначен заместителем главы Администрации президента. В 2016-2018 годах был министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана.
В 2019 году стал советником Владимира Зеленского и после его победы на выборах президента получил должность секретаря СНБО.
В сентябре того же года уволился.
В 2020-2021 годах входил в наблюдательный совет Национального депозитария.
Данилюк считает, что результаты конкурса на директора БЭБ решили заранее, и должность получит лояльный к власти глава налоговой милиции Вадим Мельник.
Напомним, что Бюро экономической безопасности, которое должно заработать с 25 сентября, получит полномочия налоговой милиции (Государственной фискальной службы) и функции СБУ по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.