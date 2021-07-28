ПЦУ отметила 1033-ю годовщину крещения Киевской Руси - Украины

В Михайловском Златоверхом и на Владимирской горке состоялись богослужения.

Фото: Lb.ua

Православная церковь Украины проводит торжества по случаю 1033-летия крещения Киевской Руси - Украины.

От крестного хода с верующими этого года ПЦУ отказалась из соображений безопасности во время ковида. Однако в Киев прибыли архиереи и священники со всей Украины.

Вчера в Михайловском Златоверхом соборе предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний отслужил всенощную.

Сегодня утром глава ПЦУ в этом же соборе возглавил Божественную литургию по случаю 1033-й годовщины Крещения Руси - Украины.

Вместе с Предстоятелем Поместной Украинской Православной Церкви за богослужением молились представители Александрийского Патриархата, Кипрской Церкви.

В конце литургии от имени Вселенского патриарха Варфоломея приветствие митрополиту Епифанию выразил митрополит Халкидонский Эммануил.

Также прозвучали приветствия от Блаженнейшего Папы и Патриарха Александрийского и всей Африки Феодора II, которое высказал епископ Вавилонский Феодор, и Кипрской православной церкви, которое озвучил митрополит Киринейський Хризостом.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

11:00 торжества по случаю праздника продолжились на Владимирской горке, где предстоятель ПЦУ в сослужении сотен священников совершил молебен у памятника святому равноапостольному князю Владимиру.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Как сообщили в пресс-служба Киевской митрополии, ПЦУ не организовывала масштабного крестного хода, как в предыдущие годы. Однако миряне, пришедшие помолиться на литургию, вместе с предстоятелем направились к памятнику Владимиру.

Напомним, что в 2020 году ПЦУ и УПЦ МП отказались от проведения традиционного шествия ко Дню крещения Руси.

В Украине День крещения Киевской Руси-Украины отмечают 28 июля с 2008 года. В этот день в Киеве православные церкви проводят многолюдные акции. 2019 году в крестном ходе ПЦУ приняли участие около 20 тысяч верующих, мероприятие УПЦ МП посетили 30 человек.

Вчера на крестный ход УПЦ МП в Киеве собрались около 55 тыс. человек, без масок.

Киевские медики прогнозируют резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в столице в связи с проведением крестного хода, ведь вчера было очень много верующих, в том числе, из РоSSии.

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