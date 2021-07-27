Кучма встретился со спецпредставителем главы ОБСЕ Хайди Грау по случаю завершения ее работы в Украине

С 1 августа представителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе будет финский дипломат Микко Киннунен.

Кучма встретился со спецпредставителем главы ОБСЕ Хайди Грау по случаю завершения ее работы в Украине
Леонід Кучма
Фото: пресс-служба президента

Второй президент Украины Леонид Кучма встретился со спецпредставителем главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау.

Встреча состоялась по инициативе госпожи Грау по случаю завершения ее работы в Украине, сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"Леонид Кучма поблагодарил Хайди Грау за ее весомый личный вклад в восстановление мира и урегулирование ситуации на Донбассе", - отметила она.

Леонид Кучма возглавлял ТКГ с июня 2014 по сентябрь 2018 года. Затем он заявил об отставке из-за "достижения критического возраста". В июне 2019 года Кучма по просьбе Зеленского вернулся на должность представителя Украины в ТКГ. В июле прошлого года Кучма отказался от участия в переговорной группе, однако отметил, что в случае необходимости готов делиться опытом и предоставлять консультации относительно шагов на пути к установлению мира.

О назначении Хайди Грау представителем ОБСЕ в ТКГ стало известно в декабре 2019 года, а с января она приступила к исполнению обязанностей.

С 1 августа ее преемником станет финский дипломат Микко Киннунен.

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