На Днепропетровщине разоблачили чиновников, которые "торговали" статусом участника боевых действий

По документам они отправляли военнослужащих в зону ООС, но фактически они оставались по местам постоянной дислокации.

В Днепропетровской области Служба безопасности разоблачила схему "продажи" статуса участника боевых действий.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

По предварительной информации, противоправный механизм действовал с октября 2020 года. За это время "услугами" злоумышленников воспользовались несколько десятков человек.

Выяснилось, что схему организовали должностные лица одного из военных гарнизонов области. По документам они отправляли военнослужащих в зону проведения ООС, но фактически они оставались по местам постоянной дислокации.

После окончания "командировки в ООС", военнослужащие, которые ни дня не находились на передовой, оформляли себе статус участников боевых действий с соответствующими льготами и государственными выплатами. Стоила такая "услуга" 50% от ежемесячной премии - 20 тыс. гривен, которая устанавливалась им на время пребывания в зоне проведения ООС.

Фото: ssu.gov.ua

В рамках уголовного производства чиновнику-организатору схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия для установления причастности других лиц.

Фото: ssu.gov.ua