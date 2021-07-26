На Днепропетровщине разоблачили чиновников, которые "торговали" статусом участника боевых действий
По документам они отправляли военнослужащих в зону ООС, но фактически они оставались по местам постоянной дислокации.
В Днепропетровской области Служба безопасности разоблачила схему "продажи" статуса участника боевых действий.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По предварительной информации, противоправный механизм действовал с октября 2020 года. За это время "услугами" злоумышленников воспользовались несколько десятков человек.
Выяснилось, что схему организовали должностные лица одного из военных гарнизонов области. По документам они отправляли военнослужащих в зону проведения ООС, но фактически они оставались по местам постоянной дислокации.
После окончания "командировки в ООС", военнослужащие, которые ни дня не находились на передовой, оформляли себе статус участников боевых действий с соответствующими льготами и государственными выплатами. Стоила такая "услуга" 50% от ежемесячной премии - 20 тыс. гривен, которая устанавливалась им на время пребывания в зоне проведения ООС.
В рамках уголовного производства чиновнику-организатору схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия для установления причастности других лиц.
Напомним, ранее СБУ разоблачила преступную схему оформления документов моряков. Фактически государственный реестр находился во владении сторонних частных лиц, что позволяло злоумышленникам незаконно оформлять разрешительные документы для моряков.