Топ-чиновнику Госгеокадастра в Черниговской области сообщено о подозрении в дерибане земли на 3 млн грн

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из топ-чиновников Госгеокадастра, который причастен к хищению земель.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

"Это лишь первое подозрение в масштабном механизме. Сейчас его получил один из действующих руководителей Госгеокадастра в Черниговской области", - говорится в сообщении.

Установлено, что, злоупотребляя служебным положением, чиновник незаконно подписал ряд приказов, которыми противоправно передал в частную собственность землю почти на 3 млн грн.

По данному факту, а именно по 11 эпизодам незаконного выделения земельных участков, указанному должностному лицу сообщено о подозрении. Чиновник подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.ч. 1 и 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование и планируется привлечение к уголовной ответственности других лиц, причастных к совершению преступлений.

В спецслужбе отметили, что весной 2021 года сотрудники СБУ нашли доказательства незаконной приватизации более 2 500 земельных участков.

Напомним, экс-начальница Госгеокадастра в Киевской области получила подозрение за дерибан земли агрокомбината "Пуща-Водица".