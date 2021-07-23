Топ-чиновнику Госгеокадастра в Черниговской области сообщено о подозрении в дерибане земли на 3 млн грн

Известно об 11 эпизодах незаконного выделения земельных участков.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из топ-чиновников Госгеокадастра, который причастен к хищению земель.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Это лишь первое подозрение в масштабном механизме. Сейчас его получил один из действующих руководителей Госгеокадастра в Черниговской области", - говорится в сообщении.

Установлено, что, злоупотребляя служебным положением, чиновник незаконно подписал ряд приказов, которыми противоправно передал в частную собственность землю почти на 3 млн грн.

По данному факту, а именно по 11 эпизодам незаконного выделения земельных участков, указанному должностному лицу сообщено о подозрении. Чиновник подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.ч. 1 и 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование и планируется привлечение к уголовной ответственности других лиц, причастных к совершению преступлений.

В спецслужбе отметили, что весной 2021 года сотрудники СБУ нашли доказательства незаконной приватизации более 2 500 земельных участков.

Напомним, экс-начальница Госгеокадастра в Киевской области получила подозрение за дерибан земли агрокомбината "Пуща-Водица".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский в посте о MH17 "забыл" о РоSSии. В ОП это объяснили спецификой соцсетейЗеленский в посте о MH17 "забыл" о РоSSии. В ОП это объяснили спецификой соцсетей
Зеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуемаЗеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуема
Конгрессмены призвали Байдена изменить дату визита Зеленского в Белый домКонгрессмены призвали Байдена изменить дату визита Зеленского в Белый дом
Турция объявила о возможном закрытии границТурция объявила о возможном закрытии границ
США призывают РоSSию признать свою ответственность в авиакатастрофе MH17США призывают РоSSию признать свою ответственность в авиакатастрофе MH17
Блок рекламы


Похожие новости
Сийярто вместе с Кулебой посетит зону разграничения в Луганской областиСийярто вместе с Кулебой посетит зону разграничения в Луганской области
Бывшему нардепу от БПП сообщили о подозренииБывшему нардепу от БПП сообщили о подозрении
В ГБР рассказали детали задержания сотрудников СБУ за нападение на пограничников в Сумской областиВ ГБР рассказали детали задержания сотрудников СБУ за нападение на пограничников в Сумской области
На пограничников напали на роSSийско-украинской границе в Сумской областиНа пограничников напали на роSSийско-украинской границе в Сумской области
Помощник нардепа попался на взятке $5700 за отвод земли участникам ООС в ЧерновцахПомощник нардепа попался на взятке $5700 за отвод земли участникам ООС в Черновцах
В Ивано-Франковской области сменился начальник полицииВ Ивано-Франковской области сменился начальник полиции
"Батькивщина" открыла горячую телефонную линию по защите земли"Батькивщина" открыла горячую телефонную линию по защите земли
В Одесской области правоохранители обнаружили схрон с оружием и боеприпасамиВ Одесской области правоохранители обнаружили схрон с оружием и боеприпасами
СБУ заблокировала создание фейкового "горсовета" в Запорожской областиСБУ заблокировала создание фейкового "горсовета" в Запорожской области
Глава одного из судов в Одесской области попался на взяткеГлава одного из судов в Одесской области попался на взятке
Последние новости
Подгружаем последние новости