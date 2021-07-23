При Зеленском стали сажать меньше коррупционеров

При Зеленском стали сажать меньше коррупционеров

За годы президентства Владимира Зеленского не произошло усиления ответственности за коррупцию, напротив, по большинству статей все реже присуждается самый строгий вид наказания – лишение свободы.

Об этом свидетельствуют данные проекта "Антикоррупционный барометр", который автоматически собирает информацию о приговорах по коррупционным и служебных статьям Уголовного кодекса Украины за период 2014-2021 годов, пишут Наші гроші.

Традиционно самой массовой статьей, по которой задерживают коррупционеров, была ст. 368 Уголовного кодекса – получение неправомерной выгоды. Поэтому именно по ней было больше случаев тюремных наказаний.

Впрочем, в последние годы этот вид наказания присуждают все реже. Так, в 2017-2018 годах суды первых инстанций выносили 43-50 приговоров ежегодно с реальным лишением свободы осужденным взяточникам, а в 2019-2020 годах – 22-29.

Аналогичным образом фиксируется снижение количества приговоров с реальным заключением за злоупотребление властью и служебным положением (ст. 364) – с 3-16 приговоров в 2017-2018 годах до 7-8 приговоров в 2019-2020 годах.

Более-менее стабильно количество приговоров с реальным лишением свободы за злоупотребление влиянием (ст. 369-2) – 3-7 в указанные годы, или 2-5% от общего количества приговоров по этой статье.

Вместе с тем, до сих пор нет случаев приговора в виде лишения свободы за незаконное обогащение (ст. 368-2 и 368-5). Так же практически отсутствуют приговоры с реальным лишением свободы по таким коррупционным статьям, как: подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги (ст. 368-4) и злоупотребление полномочиями (ст. 365-2), а также подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы (ст. 368-3) и злоупотребление полномочиями таким должностным лицом (ст. 364-1).

Единственная статья, по которой наблюдается количественный рост присуждения реальных тюремных сроков – предложение взятки чиновникам (ст. 369).



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