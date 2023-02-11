Рішення прийме Зеленський: в США не пристали на пропозицію президента Бразилії щодо мирних переговорів з Росією

Президент Зеленський має визначити, чи доречні переговори з Росією, коли вони мають відбутись та, звичайно, за яких обставин. На цьому наголосив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу , відповідаючи на питання журналіста щодо пропозиції президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви про створення групи країн для мирних переговорів щодо припинення війни в Україні.

«Ми б усі хотіли, щоб ця війна закінчилася сьогодні. Ми хотіли б, щоб це закінчилося просто зараз. Однак в найближчому майбутньому сподіватись ані на завершення війни, ні на якісь перемовини не доводиться, адже лише за останні 24 години Путін запустив ще десятки крилатих ракет по цивільних об’єктах в Україні, ціливши в ті, які забезпечують тепло та електроенергію по всій країні», — відповів Кірбі.

Отож, за його словами, за відсутності інших перспектив, США будуть підтримувати Україну, щоб вона могла досягти успіху на полі бою.

«І щоб якщо і коли президент Зеленський вирішить, що настав час вести переговори та сісти за стіл, щоб вирішити це питання дипломатично, він міг зробити це за максимально сильної позиції, такої, яка стане вагомою у переговорах», — повторив Кірбі позицію Білого дому, якої адміністрація Байдена дотримується тривалий час.

«Як неодноразово казав президент Байден: «Нічого про Україну без України», — наголосив речник.