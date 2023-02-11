Рішення прийме Зеленський: в США не пристали на пропозицію президента Бразилії щодо мирних переговорів з Росією

В Білому домі нагадали принцип «Нічого про Україну без України», інформує ZN.ua.

Рішення прийме Зеленський: в США не пристали на пропозицію президента Бразилії щодо мирних переговорів з Росією
© U.S. Secretary of Defense/flickr

Президент Зеленський має визначити, чи доречні переговори з Росією, коли вони мають відбутись та, звичайно, за яких обставин. На цьому наголосив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу, відповідаючи на питання журналіста щодо пропозиції президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви про створення групи країн для мирних переговорів щодо припинення війни в Україні.

«Ми б усі хотіли, щоб ця війна закінчилася сьогодні. Ми хотіли б, щоб це закінчилося просто зараз. Однак в найближчому майбутньому сподіватись ані на завершення війни, ні на якісь перемовини не доводиться, адже лише за останні 24 години Путін запустив ще десятки крилатих ракет по цивільних об’єктах в Україні, ціливши в ті, які забезпечують тепло та електроенергію по всій країні», — відповів Кірбі.

Отож, за його словами, за відсутності інших перспектив, США будуть підтримувати Україну, щоб вона могла досягти успіху на полі бою.

«І щоб якщо і коли президент Зеленський вирішить, що настав час вести переговори та сісти за стіл, щоб вирішити це питання дипломатично, він міг зробити це за максимально сильної позиції, такої, яка стане вагомою у переговорах», — повторив Кірбі позицію Білого дому, якої адміністрація Байдена дотримується тривалий час.

«Як неодноразово казав президент Байден: «Нічого про Україну без України», — наголосив речник.

Нагадаємо, наприкінці січня президент Бразилії заявляв, що хоче стати посередником між Україною та Росією і створити групу країн для переговорів про мир в Україні, до якої, за його словами, мали б увійти Китай, Індія і, можливо, деякі інші.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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