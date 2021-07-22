Новый проект МВФ и Евросоюза поддержит налогово-бюджетные реформы в Украине

Международный валютный фонд за счет средств, предоставленных Европейским Союзом, начал реализацию в Украине проекта «Продолжение налогово-бюджетных реформ», который рассчитан до 2023 года. Об этом сообщает Представительство Евросоюза в Украине.

Новый проект МВФ и Евросоюза поддержит налогово-бюджетные реформы в Украине
Фото: slovoidilo.ua

Что именно поддерживает проект

«Новый проект поможет усовершенствовать налогово-бюджетное администрирование в Украине и повысить прозрачность и подотчетность в сферах управления государственными финансами и сбором налогов», — отмечает пресс-служба.

Проект рассчитан на 31 месяц — до конца 2023 года.

Проект поможет привести фискальные институты в соответствие с современными международными практиками и помочь экономическому росту и развитию страны. Также речь идет о модернизации бюджетного процесса, совершенствования сбора налогов и основных функций администрирования налогов.

«Пандемия создает проблемы для управления экономикой и устойчивого развития во всем мире. С помощью таких проектов Европейский Союз и его партнеры помогают обеспечить надлежащий уровень готовности экономических институтов Украины для содействия стабильному и справедливому восстановлению», — сказал Реми Дюфло, заместитель главы Представительства Евросоюза в Украине.

«Сегодня Украина является одним из основных бенефициаров помощи МВФ по вопросам развития потенциала, и мы рады возможности еще больше расширить нашу поддержку этой стране в пределах партнерских отношений с Европейским Союзом. Целью этого проекта является совершенствование управления бюджетными ресурсами в Украине и содействие экономической стабильности и инклюзивному росту», — добавила Антуанет М. Сайех, заместитель директора-распорядителя МВФ.

Ранее

Недавно Национальный банк Украины провел встречу с представителями Министерства финансов США. Там обсуждали вопрос возвращения активов обанкротившихся банков и экономическую ситуацию в Украине.

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