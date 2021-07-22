Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", - Кулеба

МИД уже направило соответствующие ноты в Брюссель и Берлин.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объявил, что Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по газопроводу "Северный поток-2". Соответствующие ноты МИД уже направил в Брюссель и Берлин.

Об этом глава украинской дипломатии сообщил в Twitter .

"Согласно статье 274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по Северному потоку-2, который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС . МИД уже направил соответствующие ноты в Брюссель и Берлин", - отметил Кулеба.

Відповідно до статті 274 Угоди про Асоціацію з ЄС Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо Північного потоку 2, який загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС. МЗС вже надіслало відповідні ноти в Брюссель і Берлін. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 21, 2021

Напомним, вчера Bloomberg обнародовал черновой текст соглашения США и Германии по запуску "Северного потока-2". Документ содержит обязательство Германии применить меры, если РоSSия попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины.

Соглашение также обяжет Германию использовать свои рычаги влияния, чтобы добиться продления контракта на транзит газа между Украиной и Россией на срок до 10 лет после его окончания в 2024 году. Эти переговоры начнутся не позднее 1 сентября.

Согласно проекту соглашения, США и Германия будут стремиться продвигать инвестиции в размере до 1 миллиарда долларов в так называемый Зеленый фонд, чтобы помочь Украине перейти на более чистые источники энергии. В тексте говорится, что Германия обязуется вложить в фонд начальные 175 миллионов долларов.

Официально о договоренности собирались объявить 21 июля. Вчера в Киев также приехал советник Госдепа Дерек Шолле. В Государственном департаменте сообщили, что он будет обсуждать с Украиной "Северный поток-2".

В Офисе президента Украины заявили, что тема "Северного потока-2" будет подниматься во время визита Зеленского в Вашингтон 30 августа.