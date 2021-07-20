Шесть национальных телеканалов продолжают показ фильмов на руSSком, - языковой омбудсмен

Уполномоченный направил в Нацсовет по вопросам телевидения и радио письмо с просьбой применить к этим телеканалам санкции.

Показ фильмов на русском языке в Украине продолжают 6 национальных телеканалов. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка.

Как отмечается в сообщении, с целью выяснения реального состояния выполнения телерадиокомпаниями закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка 16-17 июля провел мониторинг деятельности 28 телерадиокомпаний, осуществляющих общенациональное эфирное телевизионное вещание.

По результатам мониторинга было выявлено, что телеканалы "Интер", "Украина", "ICTV", "Мега", "НТН", "К1" демонстрировали фильмы и сериалы на русском языке. Об этом составлены соответствующие акты.

Так на телеканале "Интер" зафиксировано 6 нарушений (д/с "Следствие вели"; т/с "Вещдок". Особый случай"; м/ф "Лиса и заяц"; х/ф "Гостья из будущего"; х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"; т/с "Таисия"), "Украина" - 5 нарушений (х/ф "Ложное письмо"; т/с "Немая"; х/ф "Забытые"; т/с "Беглецы"; т/с "Дом Надежды"), "Мега" - 2 нарушения (т/с "Мистическая Украина"; т/с "Секретные территории"), "ICTV" - 2 нарушения (т/с "Тайные двери"; т/с "На троих"), "К1" и "НТН" - по одному нарушению.

На других телеканалах нарушений закона о языке демонстрации фильмов не обнаружено.

Учитывая указанное, уполномоченным по защите государственного языка направлено письмо к Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к этим телеканалам определенные законодательством санкции.

Напомним, с 16 июля вступили в действие новые положения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые касаются прежде всего сферы культуры. Они предусматривают, что распространение и демонстрирование фильмов в Украине должно происходить на украинском.