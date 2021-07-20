Турция объявила о возможном закрытии границ

Турция в любой момент может закрыть границы для туристов из других стран мира. О причинах такого неожиданного и неприятного решения рассказали в руководстве государства.

Турция вновь столкнулась с катастрофическим росто заболеваемости коронавирусом. Ежедневно фиксируют более 7,5 тысяч новых случаев заболевания коварной инфекцией. Кроме того, прослеживается тенденция к увеличению инфицирования людей в Турции новым штаммом коронавируса "Дельта".

Глава Министерства культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эсрой выступил с официальным заявлением, что Турция в ближайшее время может прибегнуть к закрытию границ для иностранцев.

Закрытие границ для туристов может нанести тяжелый удар по туристической отрасли и в целом по экономике Турции. Однако, если ситуацию не удастся взять под контроль, то руководство государства пойдет на радикальные меры по предотвращению дальнейшего распространения пандемии штамма "Дельта".

По словам министра культуры и туризма Турции, власти пока возлагают надежды на вакцинацию, которая может помочь нормализоваться возникшую ситуацию. Если это произойдет, то турецкие курорты продолжат принимать дорогих заграничных гостей.