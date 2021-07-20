Официально трудоустроенных украинцев вдвое меньше, чем неработающих, - вице-премьер

Более 10 млн украинцев получают теневые доходы.

Официально трудоустроенных украинцев вдвое меньше, чем неработающих, - вице-премьер
Фото: facebook.com/TaxUkraine

Соотношение официально трудоустроенных граждан к неработающим достигает 1:2.

Об этом сообщил первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Государство должно начать социальный диалог ... Нужно честно смотреть на проблему. Не может один человек работать за двоих", - сказал он в ходе форума "Украина 30" во вторник.

В то же время первый вице-премьер уточнил, что 40% рабочих мест - государственные: 20% в бюджетной сфере, еще 20% в госкомпаниях.

"Украина, высоко держа голову, оплачивает пенсии на временно оккупированных территориях, не получая оттуда социального взноса для покрытия этих расходов. Также Украина в полной мере віполняет свои обязательства по безработице. И только две эти суммы вместе превышают 2 млрд евро", - отметил Любченко.

"В 2020 году при посредничестве официальных лицензиатов были трудоустроені за рубежом чуть более 86 тыс. наших граждан, а по оценкам экспертов - почти 3 млн", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Польше работают почти 1,5 млн украинцев.

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