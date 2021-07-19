На корейском эсминце произошла вспышка COVID-19, заболели 247 из трехсот моряков

Ни один военный ни был вакцинирован.

На корейском эсминце "Мунму Великий", который был задействован в антипиратской международной операции у берегов Восточной Африки, произошла вспышка коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщает Al Jazeera, на борту корабля находился 301 моряк. Ни один из них не был вакцинирован, поскольку плавание началось еще до того, как корейским военным начали делать прививки.

Скорее всего, коронавирус попал на эсминец, когда корабль в конце июня пополнял запасы в одном из портов Африки. Через день после выхода в море у одного из моряков появились симптомы простуды, его протестировали на ковид, но не изолировали. Массовое тестирование началось только после того, как заболели еще с десяток моряков.

В общем инфекцию обнаружили у 247 моряков. Министерство обороны Южной Кореи выслало за ними два военных самолета.

Все больные находятся в удовлетворительном состоянии, но 16 моряков пришлось госпитализировать.

Корабль отправится в Корею для замены экипажа.

Напомним, что ранее в июле зафиксировали вспышку ковида на британском авианосце HMS Queen Elizabeth. Поскольку британские моряки были вакцинированы, там заразилось только небольшое количество людей - сто из почти четырех тысяч.