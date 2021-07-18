На пограничников напали на роSSийско-украинской границе в Сумской области

На украинско- роSSийском участке государственной границы в Сумской области напали на пограничный наряд.

Об этом сообщили в Госпограничной службе Украины.

В результате нападения двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения.

Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием.

"Своевременно совместными действиями с Национальной полицией оружие возвращено, осуществляется розыск лиц, причастных к данному преступлению", - говорится в сообщении.

Проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по статьям 262 и 345 УК Украины («Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов ...», «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»).

Отдельные санкции данных статей предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 15 лет.

Охрана государственной границы осуществляется усиленно.

На место происшествия выехал глава Госпогранслужбы.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины требует наказать виновных в нападении на украинского пограничника в генконсульстве в Санкт-Петербурге.