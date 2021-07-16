Зеленский ввел в состав СНБО нового главу МВД Монастырского

Согласно тексту документа, из состава СНБО также выведен бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ №298/2021 обнародован на сайте главы государства.

Согласно тексту документа, из состава СНБО выводится бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. На его место в состав СНБО вводится новый глава МВД Денис Монастырский.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Верховная Рада на заседании 15 июля отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, который занимал эту должность с 2014 года.

Сегодня Верховная Рада назначила министром внутренних дел нардепа "Слуги народа", главу правоохранительного парламентского комитета Дениса Монастырского.