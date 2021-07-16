Зеленский ввел в состав СНБО нового главу МВД Монастырского

Согласно тексту документа, из состава СНБО также выведен бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Зеленский ввел в состав СНБО нового главу МВД Монастырского
Денис Монастырский
Фото: Resonance.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ №298/2021 обнародован на сайте главы государства.

Согласно тексту документа, из состава СНБО выводится бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. На его место в состав СНБО вводится новый глава МВД Денис Монастырский.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Верховная Рада на заседании 15 июля отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, который занимал эту должность с 2014 года.

Сегодня Верховная Рада назначила министром внутренних дел нардепа "Слуги народа", главу правоохранительного парламентского комитета Дениса Монастырского.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Михаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсииМихаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсии
РоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в УкраинуРоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в Украину
Белорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистовБелорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистов
Куратор группы "слуг" бизнесмен Павлюк ведет переговоры с окружением Медведчука и Козака, - Bihus.InfoКуратор группы "слуг" бизнесмен Павлюк ведет переговоры с окружением Медведчука и Козака, - Bihus.Info
ВМС Украины получили первый ударный беспилотник Bayraktar TB2ВМС Украины получили первый ударный беспилотник Bayraktar TB2
Блок рекламы


Похожие новости
СНБО: 33% украинцев имеют иммунитет против ковида, однако будут введены дополнительные ограниченияСНБО: 33% украинцев имеют иммунитет против ковида, однако будут введены дополнительные ограничения
СНБО вводит санкции против девятерых человек из списка СШАСНБО вводит санкции против девятерых человек из списка США
Зеленский поставил Монастырскому задачу поднять уровень доверия к полицииЗеленский поставил Монастырскому задачу поднять уровень доверия к полиции
Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде назначить МонастырскогоКомитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде назначить Монастырского
Зеленский направляет 40 украинских миротворцев в КонгоЗеленский направляет 40 украинских миротворцев в Конго
Зеленский предлагал Авакову подать заявление об отставке, - ГеращенкоЗеленский предлагал Авакову подать заявление об отставке, - Геращенко
Шмыгаль внес в парламент представление о назначении Монастырского министром внутренних дел
СНБО передумал проводить выездное заседание, оно состоится в Киеве, - СМИСНБО передумал проводить выездное заседание, оно состоится в Киеве, - СМИ
Силовики в Беларуси задержали главу Правозащитного центра "Вясна"Силовики в Беларуси задержали главу Правозащитного центра "Вясна"
Зеленский основал отличие "Национальная легенда Украины"Зеленский основал отличие "Национальная легенда Украины"
Последние новости
Подгружаем последние новости