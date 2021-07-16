В Украине стартовала регистрация чиновников на экзамен по государственному языку

16 июля началась регистрация на экзамен по уровню владения украинским языком для будущих госслужащих.

Об этом глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Арина Демская сообщила в интервью Интерфакс-Украина.

"Регистрация стартует 16 июля в 00:01 часов, а сам экзамен начнется 19 июля в 9:30. Далее в течение первых двух недель ежедневно по будням будут проходить три испытательные сессии: с 9:30 до 11:30, с 12:30 до 14 30 и с 15:30 до 17:30. Это связано с тем, что многие люди идут на конкурсы на различные должности", - сказала она.

По ее словам, эта сессия даст возможность оценить количество заявок и кандидатов.

"Если количество претендентов будет значительным, то мы сохраним частотность проведения сессий на ежедневной основе на длительный период. Если мы увидим, что количество претендентов будет меньше, чем мы сейчас ожидаем, то будем регулировать количество дней в неделю, когда будут проходить сессии, в зависимости от запроса" , - рассказала Демская.

Для проверки работ и установления уровня владения языком комиссия просит 15 календарных дней.

Демская сообщила, что испытательные площадки обустроены в Киеве , Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Рубежном.

"Чтобы не было сбоев, максимальное количество - это 900 человек в день из расчета 300 человек на 1 сессию. Надо понимать, что есть пропускная способность самой системы, есть количество экзаменаторов, которые могут проверить определенное количество работ", - рассказала она.

Закон № 2704-VIII "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года. Действие закона не распространяется на личную жизнь.

Согласно закону, владеть государственным языком и применять закон при исполнении служебных обязанностей обязаны президент, глава Верховной Рады и его заместители, премьер-министр, все члены правительства, руководители государственных учреждений, предприятий и ведомств, государственные служащие и чиновники всех рангов, руководители и личный состав Нацполиции, судьи, адвокаты и нотариусы, руководители учебных заведений, педагоги и медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

В то же время предполагается, что владение украинским языком станет обязательным для лиц, которые намерены получить гражданство Украины. Для этого необходимо будет сдать экзамен на уровень владения государственным языком.