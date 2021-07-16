Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде назначить Монастырского

Представление на назначение озвучил Арахамия, который не является членом комитета.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал нардепам назначить народного депутата "Слуги народа" Дениса Монастирского главой МВД.

За это решение проголосовали 18 членов комитета, только 1 "воздержался" (Андрей Осадчук из фракции "Голос"), передает корреспондент LB.

Глава комитета Денис Монастырский в начале предложил нардепу фракции "Голос" Осадчуку провести заседание, чтобы избежать "конфликта интересов".

Заседание комитета также транслировалось в "зуме". Представление на назначение Монастырского в зуме озвучил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Фото: Давид Арахамія

"Хотя я и не член комитета ... Я прошу вас поддержать представление премьер-министра о назначении Дениса Монастырского ... Поддержать единогласно. Чтобы это было символично ... А потом в зале", - призвал он.

После чего члены комитета поблагодарили Монастырского за председательство в комитете и проголосовали за представление премьер-министра Дениса Шмыгаля по назначению его главой МВД и рекомендовали сегодня Раде проголосовать за это.

Напомним, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что в политсиле наберется 226 минимально необходимых для назначения голосов. Голосовать за назначение Монастырского будут на сегодняшнем, последнем в этой сессии, заседании.

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