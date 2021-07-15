Рада разрешила создавать лицеи в малых городах

Условием является два класса на 25 учеников на каждый год профильного образования.

Верховная Рада отменила законодательный запрет на создание лицеев в малых городах, который была прописан в законе о среднем образовании.

Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом №4629-1, который во втором чтении и в целом поддержали 334 депутата.

Законопроект отменяет норму, когда полномочия по созданию коммунальных лицеев имели только советы городов с населением более 50 тысяч человек, и определяет новые требования к учреждению и осуществлению образовательной деятельности коммунального лицея, выполнение которых должен обеспечить учредитель.

В редакции законопроекта ко второму чтению прописано, что решение о создании лицеев могут принимать все советы, включая поселковые и сельские. Лицей должен иметь не менее двух классов (один - в горной местности) с наполняемостью не менее 25 учеников в каждом из них в течение каждого года получения профильного среднего образования (10-12 классы). Также требуется создание не менее трех профилей обучения. Эти требования будут вводиться постепенно в 2027-2029 годах.

По предыдущей редакции закона требовалось создание в лицеях четырех классов на параллель.

По решению учредителя лицей может также обеспечивать получение базового среднего образования и, как исключение, получение начального образования.

Кроме того, теперь разрешается открывать дошкольные учебные заведения при начальных школах и гимназиях. При этом обязательным является размещение детей в отдельном здании или с отдельным входом, чтобы потоки дети не пересекались.

Напомним, что к началу 2020 года Верховная Рада приняла новый закон о полном общем среднем образовании.

Он предусматривает три типа учебных заведений: начальная школа (1-4 классы), гимназия (5-9 классы) и лицеи (10-12 классы).