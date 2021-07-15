Лукашенко и Путин договорились совместно противодействовать западным санкциям

Ранее Лукашенко уверял, что Беларуси и РоSSии не страшны санкции Запада.

Лукашенко и Путин договорились совместно противодействовать западным санкциям
Володимир Путін під час зустрічі з Олександром Лукашенком 22 квітня 2021 р
Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин во время недавней встречи договорились, среди прочего, совместно противодействовать санкциям Запада.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт.

"Обсуждались различные вопросы, начиная от сотрудничества в экономике и финансовой сфере до транспорта и логистики, борьбы с пандемией и некоторых международных тем. В том числе правительствам двух стран поручено разработать и принять совместный план противодействия западным санкциям", - сказала Эйсмонт, комментируя итоги переговоров.

Напомним, ранее Александр Лукашенко уверял, что Беларуси и РоSSии не страшны западные санкции. Он также отмечал, что любые санкции - это возможности.

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