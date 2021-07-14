Рада приняла закон о реформе АРМА

Проект закона, в частности, запрещает продажу активов до судебного решения.

Рада приняла закон о реформе АРМА
Фото: Lb.ua

Верховная Рада приняла во втором чтении закон о реформе Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

За законопроект №5141 проголосовали 322 народных депутата при необходимых 226 голосах, сообщает пресс-служба парламента.

Проект закона, в частности, запрещает продажу активов до судебного решения, уточняет процедуру хранения и управления имуществом, предусматривает возможность владельцам активов самостоятельно подать заверенное решение суда об отмене ареста и возвращения имущества.

В то же время отмечается, что ранее Transparency International Украина и Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI) заявляли, что указанный законопроект создает новые риски и может навредить практике управления арестованными активами.

В частности, они акцентировали на том, что документ может создать предпосылки для блокировки продажи арестованного имущества, которым невозможно эффективно управлять. По их мнению, это приведет к потере стоимости имущества или к таким расходам на управление им, что будут значительно превышать его стоимость.

Напомним, 30 июня в первом чтении Рада приняла за основу законопроект об ограничении АРМА в торговле арестованным имуществом.

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