Фюрер РФ отказался говорить с Зеленским о "Северном потоке" в нормандском формате

"Это не имеет ничего общего с такими коммерческими проектами".

Путин отказался говорить с Зеленским о "Северном потоке" в нормандском формате
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос транзита природного газа через территорию Украины не стоит связывать с проблемой Донбасса или "Северного потока 2", передает Интерфакс.

"Мы подписали контракт на пять лет на прокачку определенного объема роSSийского газа нашим потребителям в Европе через территорию Украины. Нормандский формат, другие форматы подобного рода - это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Это не имеет ничего общего с такими коммерческими проектами, как "Северный поток", "Северный поток 2" или транзит нашего газа через территорию Украины", - сказал Путин.

Он добавил, что РоSSия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта и "безусловно будет полностью их выполнять".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в гарантиях стабильного газоснабжения в случае запуска газопровода "Северный поток 2" по дну Балтийского моря. Он также считает, что нормандский формат имеет потенциал, чтобы стать площадкой для решения вопросов энергобезопасности Украины в связи со строительством магистрали.

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