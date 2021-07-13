Монастырский: "Я принял самое сложное решение в своей жизни"

"Я сделал этот выбор и буду претендовать на эту должность".

Монастырский: "Я принял самое сложное решение в своей жизни"
Денис Монастырский
Фото: Resonance.ua

Голосование за отставку Арсена Авакова будет в Раде в четверг. За назначение Монастырского — в пятницу.

Об этом в интервью журналистам по результатам закрытого заседания фракции «Слуга народа» с участием первых лиц сообщил глава комитета по правоохранительной деятельности и кандидат на пост главы МВД Денис Монастырский, передает корреспондент LB.ua.

"Я могу сказать, что я принял самое сложное решение в своей жизни. Ответить «да» на предложение президента возглавить Министерство внутренних дел. Это произошло буквально несколько минут назад. Я понимаю, на какую жертву я иду. Как человек, как личность, как политик. Но, собственно, я сделал этот выбор и буду претендовать на эту должность", - заявил он.

Монастырский подчеркнул, что не говорил с главой МВД Арсеном Аваковым.

"Только с президентом. Разговор был утром", - сказал он.

По его словам, завтра профильный комитет по правоохранительной деятельности проведет заседание, где будет рассмотрено заявление об отставке Арсена Авакова.

"Послезавтра (четверг) состоится голосование по этому заявлению по отставке. Вероятно, в пятницу состоится еще одно заседание комитета по правоохранительной деятельности. И соответственно рассмотрение представления на назначение министра внутренних дел. Такой таймлайн был выставлен".

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел.

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