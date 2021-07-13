Министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке (обновлено)

При этом в парламент заявление об увольнении еще не поступало.

Министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке (обновлено)
Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке. Об этом LB.ua сообщили три источника, впоследствии об этом официально объявили на канале МВД в Telegram.

При этом в парламент заявление об увольнении еще не поступало. Но, по словам собеседника в парламенте, если это будет личное заявление, то голоса за отставку вполне вероятно найдутся.

В то же время нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в Верховной Раде подтвердила проведение заседания фракции сегодня в Раде.

"У нас никаких разговоров с Офисом президента по этому поводу (отставке Авакова) не было. А тем более с Кабинетом министров. В любом случае, очень бы хотелось, если мы голосуем за отставку господина Авакова, то мы должны проголосовать за человека, который будет его преемником. Сейчас называют много кандидатур ... Я с уважением отношусь к господину Авакову, понимаю, что он сделал много, ему удалось за 7 лет немало. Были ошибки, но это не значит, что преемник будет лучше. Поэтому мне очень бы хотелось, чтобы человек, который готовится стать министром и возможно им станет, будет ли это женщина или мужчина, понимал ответственность", - заявила она.

Верещук предположила, что "именно президент предложил Авакову написать такое заявление".

Она также не исключила, что возможны другие кадровые вопросы.

По информации источников LB, могут отправить в отставку еще трех министров, среди них - руководители Минобороны и Минюста.

Сразу несколько источников назвали возможным преемником на посту министра внутренних дел Александра Бакумова. Сейчас он - депутат от "Слуги народа", баллотировался по 173 мажоритарному округу (Харьков). Бакумов, по данным движения ЧЕСНО, с 2018 года работал проректором Харьковского национального университета внутренних дел, с 2016 - доцентом кафедры конституционного и международного права там же.

С 2017 года - адвокат, входит в Национальную ассоциацию адвокатов Украины. Член совета Харьковской областной организации Союза юристов Украины.

Был главой полицейской комиссии Главного управления Национальной полиции в Харьковской области от представителей общественности. В 2015 году участвовал в боевых действиях АТО в составе Пограничных войск Украины, имеет звание капитана.

Бакумов фигурировал в антикоррупционном расследовании "Схем". По данным журналистов, на Бакумова и трех других харьковских мажоритарщиков якобы имел влияние бизнесмен Вадим Слюсарев.

"Связь Александра Бакумова (173 округ) со Слюсаревым обнаружили с помощью уполномоченного лица партии в его округе на этих выборах. Это - Игорь Пономаренко, он - директор ООО «Оникс-2006», которое занимается управлением арендованной недвижимостью. А вот ссовладелец этой фирмы - уже знакомый нам Вадим Слюсарев (на 96%)", - отметили в ЧЕСНО.

Аваков является единственным министром, который пришел после смены власти в Украине в 2014 году и не потерял свою должность. Он возглавлял МВД в первом Кабмине Арсения Яценюка, втором Кабмине Яценюка и правительстве Владимира Гройсмана, после смены президента остался министром при правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В июне СМИ распространили информацию о том, что осенью правительство хотят отправить в отставку якобы для того, чтобы избавиться от Авакова.

После этого заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в ведомстве не реагируют на слухи об отставке министра Арсена Авакова.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Конгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломатКонгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломат
Новинский заявил о возможном уходе из политикиНовинский заявил о возможном уходе из политики
США призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста ЕсипенкоСША призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста Есипенко
Михаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсииМихаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсии
РоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в УкраинуРоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Аваков подтвердил заявление об отставкеАваков подтвердил заявление об отставке
Культурное сообщество призывает провести новый конкурс на должность директора Мыстецкого Арсенала следуя принципам прозрачностиКультурное сообщество призывает провести новый конкурс на должность директора Мыстецкого Арсенала следуя принципам прозрачности
Суд арестовал экс-заместителя министра обороны ПавловскогоСуд арестовал экс-заместителя министра обороны Павловского
Белорусский министр признал, что никакого перекрытия границы с Украиной нетБелорусский министр признал, что никакого перекрытия границы с Украиной нет
В июле Украина получит антиковидные вакцины Moderna, СoronaVac и Pfizer - Минздрав (обновлено)В июле Украина получит антиковидные вакцины Moderna, СoronaVac и Pfizer - Минздрав (обновлено)
Минфин заявил о согласовании позиций с МВФ относительно реформ и независимости НАБУ (обновлено)Минфин заявил о согласовании позиций с МВФ относительно реформ и независимости НАБУ (обновлено)
Министр обороны заявил, что для марша женщин-военных на параде разработали новые туфли со шнурками и на более низких каблукахМинистр обороны заявил, что для марша женщин-военных на параде разработали новые туфли со шнурками и на более низких каблуках
Объявлен повторный конкурс на должность директора Мыстецкого арсенала в КиевеОбъявлен повторный конкурс на должность директора Мыстецкого арсенала в Киеве
На Донбассе погиб начмед батальона Юрий Письменный (обновлено)На Донбассе погиб начмед батальона Юрий Письменный (обновлено)
Умер бывший заместитель министра культуры и журналист Юрий Рыбачук
Последние новости
Подгружаем последние новости