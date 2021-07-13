Министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке (обновлено)

При этом в парламент заявление об увольнении еще не поступало.

Министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке. Об этом LB.ua сообщили три источника, впоследствии об этом официально объявили на канале МВД в Telegram.

При этом в парламент заявление об увольнении еще не поступало. Но, по словам собеседника в парламенте, если это будет личное заявление, то голоса за отставку вполне вероятно найдутся.

В то же время нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в Верховной Раде подтвердила проведение заседания фракции сегодня в Раде.

"У нас никаких разговоров с Офисом президента по этому поводу (отставке Авакова) не было. А тем более с Кабинетом министров. В любом случае, очень бы хотелось, если мы голосуем за отставку господина Авакова, то мы должны проголосовать за человека, который будет его преемником. Сейчас называют много кандидатур ... Я с уважением отношусь к господину Авакову, понимаю, что он сделал много, ему удалось за 7 лет немало. Были ошибки, но это не значит, что преемник будет лучше. Поэтому мне очень бы хотелось, чтобы человек, который готовится стать министром и возможно им станет, будет ли это женщина или мужчина, понимал ответственность", - заявила она.

Верещук предположила, что "именно президент предложил Авакову написать такое заявление".

Она также не исключила, что возможны другие кадровые вопросы.

По информации источников LB, могут отправить в отставку еще трех министров, среди них - руководители Минобороны и Минюста.

Сразу несколько источников назвали возможным преемником на посту министра внутренних дел Александра Бакумова. Сейчас он - депутат от "Слуги народа", баллотировался по 173 мажоритарному округу (Харьков). Бакумов, по данным движения ЧЕСНО, с 2018 года работал проректором Харьковского национального университета внутренних дел, с 2016 - доцентом кафедры конституционного и международного права там же.

С 2017 года - адвокат, входит в Национальную ассоциацию адвокатов Украины. Член совета Харьковской областной организации Союза юристов Украины.

Был главой полицейской комиссии Главного управления Национальной полиции в Харьковской области от представителей общественности. В 2015 году участвовал в боевых действиях АТО в составе Пограничных войск Украины, имеет звание капитана.

Бакумов фигурировал в антикоррупционном расследовании "Схем". По данным журналистов, на Бакумова и трех других харьковских мажоритарщиков якобы имел влияние бизнесмен Вадим Слюсарев.

"Связь Александра Бакумова (173 округ) со Слюсаревым обнаружили с помощью уполномоченного лица партии в его округе на этих выборах. Это - Игорь Пономаренко, он - директор ООО «Оникс-2006», которое занимается управлением арендованной недвижимостью. А вот ссовладелец этой фирмы - уже знакомый нам Вадим Слюсарев (на 96%)", - отметили в ЧЕСНО.

Аваков является единственным министром, который пришел после смены власти в Украине в 2014 году и не потерял свою должность. Он возглавлял МВД в первом Кабмине Арсения Яценюка, втором Кабмине Яценюка и правительстве Владимира Гройсмана, после смены президента остался министром при правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В июне СМИ распространили информацию о том, что осенью правительство хотят отправить в отставку якобы для того, чтобы избавиться от Авакова.

После этого заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в ведомстве не реагируют на слухи об отставке министра Арсена Авакова.