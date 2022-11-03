Британія поповнює арсенали: NLAW, винищувачі та літаки

Країна поповнить свої запаси, частину з яких передала Україні, інформує ZN.ua.

Британія поповнює арсенали: NLAW, винищувачі та літаки
© Anadolu Agency

Велика Британія підписала контракт на придбання нової партії протитанкових ракетних комплексів NLAW для поповнення арсеналу після відправки значної їх кількості в Україну. Про це у середу заявив міністр оборони Британії Бен Уоллес.

Британські ЗМІ раніше повідомляли, що Велика Британія могла передати Україні половину від загальної кількості наявних у неї на озброєнні NLAW.

«Ми підписали перший контракт на наступний рік, тому ми отримаємо заміну відправленим в Україну ПТРК вже наступного року. У наступні кілька місяців ми підпишемо контракт на набагато більші та триваліші поставки NLAW», — заявив він, відповідаючи на запитання у парламентському комітеті з оборони.

За його словами, перша партія включатиме 500 комплексів, а наступна обчислюватиметься тисячами. Крім того, Британія має контракт на постачання низькошвидкісних та інших видів ракет, і королівство вже розміщує замовлення на постачання артилерійських снарядів для поповнення арсеналів.

Крім того, міністр заявив, що до 2025 року Британія планує придбати 48 винищувачів п'ятого покоління F-35 та до 74 літаків у найближчі сім років.

Уоллес також наголосив на необхідності збільшити витрати на оборону до 3% від ВВП до 2030 року, оскільки рівень загрози зростає.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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