Британія поповнює арсенали: NLAW, винищувачі та літаки
Країна поповнить свої запаси, частину з яких передала Україні, інформує
Велика Британія підписала контракт на придбання нової партії протитанкових ракетних комплексів NLAW для поповнення арсеналу після відправки значної їх кількості в Україну. Про це у середу заявив міністр оборони Британії Бен Уоллес.
Британські ЗМІ раніше повідомляли, що Велика Британія могла передати Україні половину від загальної кількості наявних у неї на озброєнні NLAW.
«Ми підписали перший контракт на наступний рік, тому ми отримаємо заміну відправленим в Україну ПТРК вже наступного року. У наступні кілька місяців ми підпишемо контракт на набагато більші та триваліші поставки NLAW», — заявив він, відповідаючи на запитання у парламентському комітеті з оборони.
За його словами, перша партія включатиме 500 комплексів, а наступна обчислюватиметься тисячами. Крім того, Британія має контракт на постачання низькошвидкісних та інших видів ракет, і королівство вже розміщує замовлення на постачання артилерійських снарядів для поповнення арсеналів.
Крім того, міністр заявив, що до 2025 року Британія планує придбати 48 винищувачів п'ятого покоління F-35 та до 74 літаків у найближчі сім років.
Уоллес також наголосив на необхідності збільшити витрати на оборону до 3% від ВВП до 2030 року, оскільки рівень загрози зростає.