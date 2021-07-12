Михаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсии

Михаил Поплавский в свои 71 год все еще остается на должности ректора Киевского национального университета культуры и искусств, но уже получает государственную пенсию. В интервью Кате Осадчей артист озвучил размер своей пенсии, которую он якобы лично не получает, а все деньги отдает помощникам.

"У меня помощники получают и она "уходит" сразу. Я даже не знаю, думаю, что получаю как народный депутат, где-то около 16-17 тысяч", — отметил Поплавский.

Михаил Поплавский в 2021 году отметил 28-летие на посту ректора Киевского национального университета культуры и искусств. Он заявил, что еще планирует поработать два года и на 30-летие передать полномочия ректора кому-то помоложе, а сам уйдет на пенсию, бросив при этом и карьеру артиста. На пенсии Поплавский продолжит руководить своим ресторанным и аграрным бизнесом, а также больше времени начнет уделять внукам и рыбалке.

Катя Осадчая также спросила "поющего" ректора о том, правда ли, что он будет продюсировать свою невестку Алину Поплавскую, которая строит карьеру певицы. На этот вопрос Михаил Поплавский ответил отрицательно.

"Это ее инициатива, я ей не помогаю. Я сказал: «Если хочешь петь — пой, хочешь танцевать — танцуй. Это твоя звездная дорога. Как ты сделаешь старт, как реализуешь творческие амбиции, будет зависеть твое успешное будущее. Я продюсировать ее не буду", — заявил Поплавский.

Ранее сообщалось, что Михаил Поплавский вместе с Олегом Винником стал организатором грандиозного вокального шоу «Украинская песня года».