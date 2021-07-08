Зеленский сменил главу Ивано-Франковской ОГА

Президент вручил новой руководительнице Ивано-Франковской ОГА служебное удостоверение и пожелал успехов в должности.

Зеленский сменил главу Ивано-Франковской ОГА
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Бойчука с должности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации и назначил на его место Светлану Онищук.

Соответствующие указы №280/2021 и №281/2021 обнародованы на сайте главы государства.

Во время встречи в Офисе Президента Владимир Зеленский вручил новой руководительнице Ивано-Франковской ОГА служебное удостоверение и пожелал успехов в должности.

"Верю, что ваш профессиональный уровень, опыт госслужбы и знание региона поможет сделать работу облгосадминистрации еще более эффективной для создания истории успеха вашей родной Ивано-Франковщины", - сказал Зеленский.

Светлана Онищук является заместителем главы Ивано-Франковской ОГА два года. Карьеру начинала как юридический консультант частной агрофирмы "Кобзарь", работала преподавателем, советником патронатной службы главы Коломыйской РГА, начальником отдела аналитического обеспечения и взаимодействия с общественностью и СМИ в Нацагенстве Украины по вопросам держслубы. С 2019 года - заместитель главы ОГА.

Андрей Бойчук был назначен главой Ивано-Франковской ОГА в декабре 2020 года. Андрей Бойчук родился в 1976 году в г. Ивано-Франковск.

В 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа (инженер-механик). Работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов. С 2010 года занимал различные должности в компании «Укртрансгаз».

В 2014-2015 годах был директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Бойчук - основатель благотворительного фонда "Центр волонтерских инициатив".

Напомним, 7 июля Кабинет министров на заседании согласовал увольнение главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрея Бойчука. Министры также заслушали кандидата на эту должность Светлану Онищук, которая сейчас занимает должность заместителя главы этой ОГА.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете IIВ Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете II
Конгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломатКонгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломат
Правительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп СШАПравительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп США
Звезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительствоЗвезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительство
США призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста ЕсипенкоСША призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста Есипенко
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский присвоил звание генерала четырем полковникам НацполицииЗеленский присвоил звание генерала четырем полковникам Нацполиции
Зеленский ветировал закон о возобновлении работы ВККСЗеленский ветировал закон о возобновлении работы ВККС
Более 50 человек подали заявки на конкурс на главу Бюро экономической безопасностиБолее 50 человек подали заявки на конкурс на главу Бюро экономической безопасности
Правительство согласовало освобождение главы Ивано-Франковской ОГА и заслушало кандидатку на эту должностьПравительство согласовало освобождение главы Ивано-Франковской ОГА и заслушало кандидатку на эту должность
Зеленский: хотелось бы получить исчерпывающий список реформ, которые нужны для интеграции с НАТОЗеленский: хотелось бы получить исчерпывающий список реформ, которые нужны для интеграции с НАТО
Зеленский ответил на петицию с требованием освобождения Олега Татарова, которая набрала необходимые 25 тыс. голосовЗеленский ответил на петицию с требованием освобождения Олега Татарова, которая набрала необходимые 25 тыс. голосов
Зеленский в Вильнюсе принял участие в торжествах по случаю Дня государственности ЛитвыЗеленский в Вильнюсе принял участие в торжествах по случаю Дня государственности Литвы
Зеленский: "Государство и украинский народ сделали достаточно для получения четких подтверждений вступления Украины в ЕС и НАТОЗеленский: "Государство и украинский народ сделали достаточно для получения четких подтверждений вступления Украины в ЕС и НАТО
Зеленский: учения "Си Бриз" демонстрируют, что Украина не остается наедине с роSSийской агрессией.Зеленский: учения "Си Бриз" демонстрируют, что Украина не остается наедине с роSSийской агрессией.
Зеленский в Одесской области присоединился к празднованию Дня ВМСЗеленский в Одесской области присоединился к празднованию Дня ВМС
Последние новости
Подгружаем последние новости