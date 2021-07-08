Зеленский сменил главу Ивано-Франковской ОГА

Президент вручил новой руководительнице Ивано-Франковской ОГА служебное удостоверение и пожелал успехов в должности.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Бойчука с должности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации и назначил на его место Светлану Онищук.

Соответствующие указы №280/2021 и №281/2021 обнародованы на сайте главы государства.

Во время встречи в Офисе Президента Владимир Зеленский вручил новой руководительнице Ивано-Франковской ОГА служебное удостоверение и пожелал успехов в должности.

"Верю, что ваш профессиональный уровень, опыт госслужбы и знание региона поможет сделать работу облгосадминистрации еще более эффективной для создания истории успеха вашей родной Ивано-Франковщины", - сказал Зеленский.

Светлана Онищук является заместителем главы Ивано-Франковской ОГА два года. Карьеру начинала как юридический консультант частной агрофирмы "Кобзарь", работала преподавателем, советником патронатной службы главы Коломыйской РГА, начальником отдела аналитического обеспечения и взаимодействия с общественностью и СМИ в Нацагенстве Украины по вопросам держслубы. С 2019 года - заместитель главы ОГА.

Андрей Бойчук был назначен главой Ивано-Франковской ОГА в декабре 2020 года. Андрей Бойчук родился в 1976 году в г. Ивано-Франковск.

В 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа (инженер-механик). Работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов. С 2010 года занимал различные должности в компании «Укртрансгаз».

В 2014-2015 годах был директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Бойчук - основатель благотворительного фонда "Центр волонтерских инициатив".

Напомним, 7 июля Кабинет министров на заседании согласовал увольнение главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрея Бойчука. Министры также заслушали кандидата на эту должность Светлану Онищук, которая сейчас занимает должность заместителя главы этой ОГА.