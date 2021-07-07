Турчинов о деле Павловского и Шандры: "Расправа над боевым генералом и предприятием"

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов считает дело против генерала Игоря Павловского и главы правления "Кузни на Рыбальском" Валерия Шандры "расправой над боевым генералом и предприятием, которое способно выпускать военные корабли".

Он считает, что преследование боевого генерала Павловского и руководителя ОАО "Завод «Кузня на Рыбальском»" подрывают обороноспособность государства, сообщили в пресс-службе " ЕС ".

Александр Турчинов отметил, что генерал Павловский в 2014 году возглавлял оборону Мариуполя и сделал все, чтобы защитить стратегический для Украины город.

"Находясь на должности заместителя министра обороны, он работал над тем, чтобы наша армия, наши Вооруженные силы получали новую военную технику, новое оружие. Делал это честно и профессионально", - отметил Турчинов.

"Если говорить об оборонном предприятии «Кузня на Рыбальском», то, пожалуй, это одно из последних предприятий, которое еще способно в Украине выпускать боевые корабли, боевые катера для ВМС нашей страны. В 2014-2015 году были заблокированы все поставки любого военного оборудования, военной техники, оружия в нашу страну. И мы вынуждены были рассчитывать исключительно на собственные силы. Именно тогда «Кузня на Рыбальском» смогла организовать производство артиллерийских катеров, которые стали известны всему миру, прорываясь под огнем РФ через Керченский пролив. Сейчас предприятия и военных пытаются обвинить в том, что они организовали выпуск десантных катеров", - заявил он.

Турчинов отметил, что сейчас эти катера проходят испытания в Министерстве обороны.

"И когда президент Зеленский выступал в Одессе, то он фотографировался именно на фоне этой военной техники. К большому сожалению, вместо того, чтобы ускорить их испытания, чтобы взять их на вооружение, создается искусственное дело, и в результате мы видим опять пустой и грязный пиар. Мы видим на фоне традиционного для этой власти срыва Государственного оборонного заказа, когда уже полгода прошло и опять не подписываются, а не проплачиваются контракты на производство оружия, военной техники - и на этом фоне обвиняют людей, которые пытались реализовать конкретные задачи по укреплению нашей обороны", - заявил Александр Турчинов.

Он считает абсурдным требование залога в 440 млн гривен для обоих фигурантов дела.

"Такой залог выдвигается генералу Павловскому, который живет в съемной квартире в Киеве . Не в государственной даче, как действующие руководители, а в съемной квартире, ему предъявляют залог в 440 млн грн, который попадает в 10-ку крупнейших", - подчеркнул Турчинов.

Правоохранители ранее заявляли, что сумма залога сопоставима с убытками, якобы нанесененимы государственному бюджету в результате контракта между Минобороны и "Кузней на Рыбальском". Напомним, что Павловскому и Шандре инкриминируют нанесение ущерба по делу о закупке военной техники низкого качества. Речь идет о военных катерах, контракт на которые был заключен в 2016 году.