Зеленский: если бы украинцы и роSSияне были одним народом, в Москве ходили бы гривны
Президент не считает украинцев и россиян одним народом.
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы и россияне не являются одним народом.
Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Давайте, наконец, расставим точки над "i". Мы - точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии", - сказал президент.
"Были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной Думой развивался бы желто-голубой флаг", - добавил Зеленский.
Президент предположил, что "в будущем, если еще не поздно, можно будет остановить тотальное разделение между странами".
"Цель у нас действительно должна быть одна - закончить войну на Донбассе, вернуть Украине ее территории. И еще кое-что - невозможно одновременно говорить об "одном народе" и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе. Это же очевидно", - резюмировал Зеленский .
Напомним, тема "русского мира" и "защиты" русскоязычного населения часто поднимается в пропаганде на росТВ и в СМИ. Об этом также постоянно говорят роSSийские политики, в том числе президент РФ Владимир Путин, оправдывая военную агрессию в Украине. В РоSSии также постоянно подчеркивают, что украинцы и россияне - "братские народы".
В начале июня в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press Зеленский заявил, что слова Путина о "фашизме" в Украине, а также о том, что Украина является "частью русского мира", невозможно воспринимать серьезно.
РоSSия аннексировала украинский Крым весной 2014 года после того, как в регионе прошел незаконный референдум о самоопределении, и вторглась на Донбасс.