Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы и россияне не являются одним народом.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Давайте, наконец, расставим точки над "i". Мы - точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии", - сказал президент.

"Были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной Думой развивался бы желто-голубой флаг", - добавил Зеленский.

Президент предположил, что "в будущем, если еще не поздно, можно будет остановить тотальное разделение между странами".

"Цель у нас действительно должна быть одна - закончить войну на Донбассе, вернуть Украине ее территории. И еще кое-что - невозможно одновременно говорить об "одном народе" и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе. Это же очевидно", - резюмировал Зеленский .

Напомним, тема "русского мира" и "защиты" русскоязычного населения часто поднимается в пропаганде на росТВ и в СМИ . Об этом также постоянно говорят роSSийские политики, в том числе президент РФ Владимир Путин, оправдывая военную агрессию в Украине. В РоSSии также постоянно подчеркивают, что украинцы и россияне - "братские народы".

В начале июня в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press Зеленский заявил, что слова Путина о "фашизме" в Украине, а также о том, что Украина является "частью русского мира", невозможно воспринимать серьезно.

РоSSия аннексировала украинский Крым весной 2014 года после того, как в регионе прошел незаконный референдум о самоопределении, и вторглась на Донбасс.