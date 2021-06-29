Двух фигурантов бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из Крыма в РоSSию

Адвокат подтвердила незаконный вывоз подсудимых с территории Крыма.

Двух фигурантов бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из Крыма в РоSSию
Фото: crimean-solidarity.org

Крымские татары Алим Суфьянов и Сейран Хайрединов, участники по делу так называемой "четвертой Бахчисарайской группы" Хизб ут-Тахрир, были этапированы из крымского изолятора в Ростов-на-Дону.

Об этом "Крымской солидарности" сообщила жена Хайрединова.

В ближайшее время в Южном окружном военном суде начнется рассмотрение их уголовного дела.

Адвокат Лиля Гемеджи подтверждает незаконный вывоз подсудимых с территории Крыма.

"Согласно международному законодательству, это нарушает статью 49 Женевской конвенции IV, которая запрещает под любым видом депортацию жителей оккупированной территории. Нарушением является в целом практика этапирования жителей Крыма к РоSSии, что касается и заключенных", - объясняет Гемеджи.

При этом ни защитнице, ни жене точно не было известно, когда обвиняемых отправили в Ростов-на-Дону, - обе склоняются к датам между концом мая и началом июня.

Также Лиля Гемеджи рассказала, что предварительное слушание по их делу состоялось 18 мая. 25 июня в Южном военном окружном суде Ростова-на-Дону должно было пройти первое заседание по существу, но его отложили до 26 июля.

7 июля 2020 года в Бахчисарайском районе Крыма прошли обыски, в результате которых были арестованы трое крымских мусульман - Александр Сизиков, Алим Суфьянов и Сейран Хайрединов по обвинению в статье 205.5 УК РФ ("Организация и участие в деятельности террористической организации").

Первый - человек с инвалидностью первой группы, не может видеть. Однако в ФСБ именно его обвиняют в организации "ячейки Хизб ут-Тахрир", а в доме у него нашли религиозную литературу, которую он физически не способен читать без шрифта Брайля. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.

Ранее он приходил на обыски арестованных мусульман, также посещал суды. Дважды выходил с одиночным пикетом в защиту своего опекуна, жителя села Долинное Бахчисарайского района Эдема Смаилова, арестованного в мае 2018 года.

Алима Суфьянова и Сейрана Хайрединова сейчас удерживают в СИЗО-1 ГУФСИН РоSSии по Ростовской области.

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