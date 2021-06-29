В заседании по делу об убийстве Шеремета объявили перерыв из-за "минирования" суда

Судебное учреждение эвакуируют.

В заседании по делу об убийстве Шеремета объявили перерыв из-за "минирования" суда
Фото: Сергей Нужненко

В Шевченковском районном суде города Киева объявили перерыв в рассмотрении дела об убийстве журналиста Павла Шеремета из-за того, что поступило сообщение о минировании судебного учреждения.

Об этом сообщила председательствующая судья Оксана Голуб, передает Укринформ.

"Поскольку у нас (поступило сообщение о - ред.) минировании, нам надо объявить перерыв, у нас эвакуация", - уточнила Голуб.

По ее словам, предварительно перерыв объявлен на час.

До этого суд исследовал ряд материалов дела, предоставленных прокурором, среди которых протокол по результатам проведения негласных поисково-следственных действий. Также в ходе заседания стороны процесса прослушали различные аудиозаписи по делу.

Как сообщалось, фигуранты дела Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко остаются под круглосуточным домашним арестом со средствами контроля на ногах, тогда как Яна Дугарь находится под залогом, который может стать бессрочным до приговора суда, однако ей каждые два месяца продлевают возложение обязанностей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцевСША призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев
РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном мореРоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море
Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное мореАмериканский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море
Кулеба отметил необходимость усиления взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море
РоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYTРоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYT
Блок рекламы


Похожие новости
Польский Тарнув разорвал сотрудничество с Тернополем из-за стадиона ШухевичаПольский Тарнув разорвал сотрудничество с Тернополем из-за стадиона Шухевича
Госдеп призывает американцев не ездить в РоSSию и оккупированный Крым "из-за терроризма и преследований"Госдеп призывает американцев не ездить в РоSSию и оккупированный Крым "из-за терроризма и преследований"
На акции протеста предпринимателей в Киеве произошли столкновения с полицией из-за гробов и похоронных венковНа акции протеста предпринимателей в Киеве произошли столкновения с полицией из-за гробов и похоронных венков
Совет ЕС согласовал заключение соглашений о совместном авиапространстве с Украиной и еще тремя государствамиСовет ЕС согласовал заключение соглашений о совместном авиапространстве с Украиной и еще тремя государствами
Зеленский внес как внеочередной законопроект о Большом Государственном Гербе УкраиныЗеленский внес как внеочередной законопроект о Большом Государственном Гербе Украины
Британский министр здравоохранения подал в отставку из-за поцелуя с коллегой и нарушение соцдистанции
Апелляция поддержала оправдательный приговор по делу автора книги о "друзьях Путина" во ФранцииАпелляция поддержала оправдательный приговор по делу автора книги о "друзьях Путина" во Франции
Порошенко требует вызвать Зеленского на заседание ВСК по делу "вагнеровцев"Порошенко требует вызвать Зеленского на заседание ВСК по делу "вагнеровцев"
Рада на внеочередном заседании в четверг рассмотрит законопроект об олигархах в первом чтенииРада на внеочередном заседании в четверг рассмотрит законопроект об олигархах в первом чтении
МИД Украины вызывает послов Германии и Франции из-за предложений стран возобновить саммиты РоSSия-ЕСМИД Украины вызывает послов Германии и Франции из-за предложений стран возобновить саммиты РоSSия-ЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости