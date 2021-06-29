В заседании по делу об убийстве Шеремета объявили перерыв из-за "минирования" суда

В Шевченковском районном суде города Киева объявили перерыв в рассмотрении дела об убийстве журналиста Павла Шеремета из-за того, что поступило сообщение о минировании судебного учреждения.

Об этом сообщила председательствующая судья Оксана Голуб, передает Укринформ.

"Поскольку у нас (поступило сообщение о - ред.) минировании, нам надо объявить перерыв, у нас эвакуация", - уточнила Голуб.

По ее словам, предварительно перерыв объявлен на час.

До этого суд исследовал ряд материалов дела, предоставленных прокурором, среди которых протокол по результатам проведения негласных поисково-следственных действий. Также в ходе заседания стороны процесса прослушали различные аудиозаписи по делу.

Как сообщалось, фигуранты дела Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко остаются под круглосуточным домашним арестом со средствами контроля на ногах, тогда как Яна Дугарь находится под залогом, который может стать бессрочным до приговора суда, однако ей каждые два месяца продлевают возложение обязанностей.