Трюдо пошел на самоизоляцию после саммитов G7, НАТО и Канада-ЕС

Премьер Канады будет работать дома в течение 14 дней.

Трюдо пошел на самоизоляцию после саммитов G7, НАТО и Канада-ЕС
Джастін Трюдо
Фото: Трюдо / Facebook

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пошел на двухнедельную самоизоляцию после участия в нескольких саммитах.

Об этом он сообщил в соцсетях.

"Мы все должны следовать предписаниям по охране здоровья, чтобы победить COVID-19. Вот почему я нахожусь на карантине после саммитов G7, НАТО и Канады и ЕС. Вот почему я сегодня сдал тест Day-8", - написал он в фейсбуке .

Трюдо отметил, что будет работать дома, пока не закончится его 14-дневный карантин.

Напомним, Джастин и Софи Трюдо самоизолировались 12 марта прошлого года после того, как у Софи Трюдо появились симптомы гриппа. Впоследствии тест на коронавирус показал положительный результат. Заболевание протекало с легкими симптомами.

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