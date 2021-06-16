Глава наблюдательного совета "Нафтогаза" инициировала отстранение Витренко

Глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение главы правления Юрия Витренко из-за предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Я созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение главы правления. В целях обеспечения соблюдения высоких стандартов надлежащего корпоративного управления, я считаю, что такое отстранение отвечает интересам "Нафтогаза" и Украины", - цитирует агентство заявление Споттисвуд.

По ее словам, она разговаривала по этому поводу с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром юстиции Денисом Малюськой.

"Премьер-министр Украины обязался принять окончательное решение, в том числе решить вопрос о прекращении срока действия контракта с Юрием Витренко, как положено, в течение 10 рабочих дней с 15 июня 2021 года", - отметила Споттисвуд.

Витренко отказался добровольно приостановить исполнение своих обязанностей на этот период. Он также не стал консультироваться с членами правления или наблюдательного совета относительно своего решения обжаловать предписание НАПК.

"Наблюдательный совет приветствует немедленные шаги премьер-министра Украины и КМУ относительно срочного и окончательного решения этого важного вопроса", - резюмируется в заявлении.

Напомним, НАПК считает, что назначение бывшего и.о. министра энергетики Юрия Витренко главой правления "Нафтогаза" противоречит законодательству Украины.

Закон "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участия в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения.

Витренко же, будучи руководителем Минэнерго, по мнению НАПК, системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК "Нафтогаз Украины" до назначения на должность главы правления компании.

Витренко не согласился с предписанием НАПК и собирается обжаловать его в суде.