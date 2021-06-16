Все фракции Рады подписались под законопроектом, отстраняющим НАПК от контроля над партийным финансированием

Рассмотрение законопроекта комитетом запланировано на 16 июня.

Все фракции Рады подписались под законопроектом, отстраняющим НАПК от контроля над партийным финансированием
Фото: nus.org.ua

Все парламентские фракции подписались под законопроектом №5253, который отстраняет Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) от контроля партийных финансов, в том числе и со стороны государства.

Сегодня, 16 июня, проект закона должен рассматривать Комитет по вопросам правовой политики, сообщает "Движение ЧЕСНО". Документ предлагает дополнить ст. 17 закона "О политических партиях в Украине" абзацем:

"Во время проверки отчетов ... (НАПК) не уполномочен предоставлять правовую оценку качества работ или услуг, которые предоставлялись политической партии, их целесообразности для деятельности политической партии, а также устанавливать фиктивность сделок и хозяйственных операций с участием политической партии, самостоятельно устанавливать соответствие рыночной стоимости предоставленных услуг".

Но в законопроекте не указывается, каким образом должны обеспечивать контроль за расходами госсредств.

"По факту нардепы открывают возможность бесконтрольно выводить из партийных счетов госсредства и тратить их на ту или иную деятельность, которая законом запрещена, или же вообще на частные нужды руководства партий", - заявили в "ЧЕСТНО".

Отмечается, что за 2020 год партии получили из госбюджета почти 0,5 миллиарда гривен компенсации за ведение предвыборной кампании. Тогда же они получили более 200 миллионов в качестве финансирования уставной деятельности. Еще почти 700 миллиардов на финансирование уставной деятельности предусмотрено в бюджете на 2021 год.

Глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин также сообщил в Facebook, что нардепы планируют проголосовать в зале этот законопроект уже в четверг в одном чтении, за основу и в целом.

Напомним, в марте Национальное агентство по предупреждению коррупции установило признаки нарушения порядка представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в отчетах 11 политических партий. Агентство приостановило финансирование партии "Слуга народа", ранее госфинансирование останавливали для "Голоса" и "Батькивщины".

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