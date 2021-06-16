Все фракции Рады подписались под законопроектом, отстраняющим НАПК от контроля над партийным финансированием

Все парламентские фракции подписались под законопроектом №5253, который отстраняет Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) от контроля партийных финансов, в том числе и со стороны государства.

Сегодня, 16 июня, проект закона должен рассматривать Комитет по вопросам правовой политики, сообщает "Движение ЧЕСНО". Документ предлагает дополнить ст. 17 закона "О политических партиях в Украине" абзацем:

"Во время проверки отчетов ... (НАПК) не уполномочен предоставлять правовую оценку качества работ или услуг, которые предоставлялись политической партии, их целесообразности для деятельности политической партии, а также устанавливать фиктивность сделок и хозяйственных операций с участием политической партии, самостоятельно устанавливать соответствие рыночной стоимости предоставленных услуг".

Но в законопроекте не указывается, каким образом должны обеспечивать контроль за расходами госсредств.

"По факту нардепы открывают возможность бесконтрольно выводить из партийных счетов госсредства и тратить их на ту или иную деятельность, которая законом запрещена, или же вообще на частные нужды руководства партий", - заявили в "ЧЕСТНО".

Отмечается, что за 2020 год партии получили из госбюджета почти 0,5 миллиарда гривен компенсации за ведение предвыборной кампании. Тогда же они получили более 200 миллионов в качестве финансирования уставной деятельности. Еще почти 700 миллиардов на финансирование уставной деятельности предусмотрено в бюджете на 2021 год.

Глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин также сообщил в Facebook, что нардепы планируют проголосовать в зале этот законопроект уже в четверг в одном чтении, за основу и в целом.

Напомним, в марте Национальное агентство по предупреждению коррупции установило признаки нарушения порядка представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в отчетах 11 политических партий. Агентство приостановило финансирование партии "Слуга народа", ранее госфинансирование останавливали для "Голоса" и "Батькивщины".