Зеленский не собирается распускать Раду

"Если депутаты голосуют и работают - прекрасно".

Зеленский не собирается распускать Раду
Фото: Всеукраїнський форум Україна 30

Президент Владимир Зеленский заявил, что не собирается распускать Верховную Раду.

Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Экономика без олигархов".

"Распускать Раду не имеет сегодня смысла с точки зрения стабильности прежде всего. Если депутаты голосуют и работают - прекрасно, а если не будут работать, тогда не будет смысла в работе Верховной Рады", - сказал он.

Напомним, что в 2019 году Зеленский распустил Верховную Раду предыдущего созыва, что позволило ему получить в парламенте собственное большинство.

Сейчас рейтинг "Слуги народа" намного ниже, чем два года назад, и в случае досрочных выборов партии придется искать партнеров для коалиции.

Очередные выборы Верховной Рады должны состояться в 2023 году.

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