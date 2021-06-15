Зеленский не собирается распускать Раду

"Если депутаты голосуют и работают - прекрасно".

Президент Владимир Зеленский заявил, что не собирается распускать Верховную Раду.

Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Экономика без олигархов".

"Распускать Раду не имеет сегодня смысла с точки зрения стабильности прежде всего. Если депутаты голосуют и работают - прекрасно, а если не будут работать, тогда не будет смысла в работе Верховной Рады", - сказал он.

Напомним, что в 2019 году Зеленский распустил Верховную Раду предыдущего созыва, что позволило ему получить в парламенте собственное большинство.

Сейчас рейтинг "Слуги народа" намного ниже, чем два года назад, и в случае досрочных выборов партии придется искать партнеров для коалиции.

Очередные выборы Верховной Рады должны состояться в 2023 году.