Зеленский ветировал закон о лишении свободы за ложь в декларациях

Депутаты создали коррупционную лазейку для недобросовестных декларантов.

Зеленский ветировал закон о лишении свободы за ложь в декларациях
Фото: mintrans.news

Президент Владимир Зеленский наложил вето на закон, которым Верховная Рада возобновила наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование. По мнению президента, он создает коррупционную лазейку для недобросовестных декларантов.

Об этом сообщается на сайте президента.

При рассмотрении законопроекта в сессионном зале депутаты внесли изменения в порядок декларирования сведений о движимом и недвижимом имуществе, находящемся во владении или пользовании членов семьи декларанта. В соответствии с поправками, такие объекты указываются в декларации, если члены семьи декларанта подали ему соответствующую информацию.

Таким образом, декларанта можно привлечь к уголовной ответственности только за недостоверное декларирование объектов, о которых ему предоставили сведения члены семьи.

Зеленский считает это лазейкой, которая позволит недобросовестным декларантам не декларировать записанное на родственников имущество.

"Уголовная ответственность за недостоверное декларирование сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы", - пояснил президент.

Напомним, в октябре 2020 года Конституционный Суд Украины признал неконституционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

В частности, суд отменил ст. 366-1 УК Украины, которая предусматривала лишение свободы сроком до двух лет за ложь в декларациях.

В декабре 2020 года Рада приняла "компромиссный законопроект" о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование и непредоставление декларации. Им была установлена ответственность в виде штрафов, общественных работ и ограничения свободы, но не лишения.

В НАПК назвали условия, созданные этим законом, "санаторными" для коррупционеров.

Поэтому в январе Зеленский зарегистрировал новый законопроект, который предусматривал заключение за ложь в декларациях.

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