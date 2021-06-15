Зеленский поблагодарил членов НАТО за подтверждение перспективы членства в Альянсе

При этом глава государства раскритиковал отсутствие в решении нынешнего саммита конкретных временных границ следующих шагов в сближении Украины с НАТО.

Украина положительно восприняла решение саммита НАТО о том, что наше государство станет членом Альянса, а План действий по членству (ПДЧ) является неотъемлемой частью этого процесса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

Такое заявление прозвучало на фоне принятия сегодня лидерами НАТО коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса. В документе стороны поддержали принятое в 2008 году на Бухарестском саммите решение, что Украина будет членом альянса согласно Плану действий относительно членства, как неотъемлемой части процесса.

"Мы благодарны членам НАТО за такое вполне логичное решение, которое полностью подтвердило решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года", - отметил Зеленский.

При этом глава государства раскритиковал отсутствие в решении нынешнего саммита конкретных временных границ следующих шагов в сближении Украины с НАТО.

Зеленский обратил внимание на то, что в коммюнике Брюссельского саммита страны - члены НАТО приветствовали евроатлантические реформы, которые уже осуществила Украина, и подтвердили готовность и в дальнейшем оказывать практическую поддержку нашей стране в проведении реформ в секторе безопасности и обороны.

"Мы продолжим курс на реформы в сфере безопасности и обороны с тем, чтобы еще больше соответствовать стандартам совместимости с государствами - членами НАТО", - отметил президент.

Он также пообещал в своих дальнейших двусторонних переговорах с лидерами государств - членов НАТО продолжить детальное обсуждение евроатлантических устремлений Украины. В частности, на его встрече с Президентом США Джо Байденом во время запланированного визита в Соединенные Штаты.

Напомним, ранее президент РоSSии Владимир Путин выступил против расширения Североатлантического альянса путем интеграции в блок Украины. Возможное вступление Украины в НАТО он оценил как "красную линию" для РоSSии.

Сегодня по итогам Брюссельского саммита Альянса в НАТО заявили, что Украина получит членство через ПДЧ.