Албания и еще 4 страны избраны новыми непостоянными членами Совбеза ООН
В январе 2022 года они сменят в Совбезе ООН Сент-Винсент и Гренадины, Вьетнам и Эстонию, Нигер и Тунис.
Генассамблея ООН избрала Бразилию, ОАЭ, Габон, Албанию и Гану непостоянными членами Совета Безопасности на 2022-2023 годы.
Об этом сообщает Reuters.
Гана получила 185 голосов, Габон - 183 голоса, ОАЭ - 179 голосов, Албания - 175 голосов и Бразилия - 181 голос.
В январе 2022 эти страны сменят в Совбезе ООН Сент-Винсент и Гренадины, Вьетнам и Эстонию, Нигер и Тунис.
Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов, из них пять постоянных членов с правом вето - США, Великобритания, Франция, Китай и РоSSия, и 10 непостоянных членов, половина из которых меняется каждый год.
Для обеспечения географического представительства в СБ ООН места распределяются по региональным группам.
Совет Безопасности - единственный орган ООН, который может принимать юридически обязательные решения, такие как введение санкций и санкционирование применения силы.