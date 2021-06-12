РоSSийский наемник на Донбассе расстрелял своих сослуживцев, а потом застрелился сам, - ОТУ "Север"

Группа боевиков после пьянки устроила драку, которая впоследствии переросла в стрельбу.

РоSSийский наемник на Донбассе расстрелял своих сослуживцев, а потом застрелился сам, - ОТУ "Север"
Фото: Социальная правда

Один из роSSийских наемников на оккупированном Донбассе, находясь в нетрезвом состоянии, расстрелял из огнестрельного оружия своих сослуживцев, после чего совершил самоубийство.

Об этом сообщает пресс-центр ОТГ "Север".

"По данным разведки стало известно, что на одном из наблюдательных пунктов роSSийско-оккупационных войск в районе населенного пункта Голубовское, что находится на временно оккупированной территории, наемники после длительного употребления алкогольных напитков и обсуждения затруднительной экономической ситуации в самопровозглашенной республике устроили драку, которая впоследствии переросла в стрельбу, в результате которой один наемник нанес огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью, своим сослуживцам, после чего, осознав тяжесть преступления, совершил самоубийство", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как сообщают в ОТГ "Север", командование роSSийско-оккупационных войск, скрывая низкий уровень воинской дисциплины и системное употребление алкогольных напитков "воинами" незаконных вооруженных формирований, пытается обвинить украинских военных, выдавая указанный случай за боевые потери и нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ.

Напомним, сегодня, 11 июня, на Донбассе зафиксировано пять обстрелов со стороны оккупантов. Вследствие осколочного ранения погиб военный ВСУ.

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