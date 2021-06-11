Деятельность Конституционного Суда заблокирована из-за "бунта" судей, требующих возвращения Тупицкого

Судья Александр Литвинов, по данным СМИ, назвал указ об увольнении Тупицкого неконституционным, его поддержали еще пятеро судей.

В Конституционном Суде сорвались все запланированные на 10 июня заседания. По неофициальным данным, такая ситуация сложилась из-за бунта шести судей, требующих возвращения уволенного с должности главы КС указом президента Александра Тупицкого.

Шестеро судей блокировали заседание Палаты суда, пишут со ссылкой на источники "Бабель" и "Интерфакс-Украина".

Постоянный представитель парламента в КС Ольга Совгиря в Telegram написала, что "основным и единственным мотивом блокирования явилось требование обеспечить участие в судебных заседаниях А. Тупицкого, который Указом Президента Украины №124/2021 от 27 марта 2021 года был освобожден от должности судьи Конституционного Суда Украины".

8 и 10 июня Суд должен продолжить рассмотрение дел о медицинской реформе, пенсионном обеспечении госслужащих и функционировании украинского языка как государственного.

По данным "Бабеля", судья Александр Литвинов вчера заявил, что указы об увольнении Тупицкого и судьи Александра Касминина не являются конституционными, а потому действия сотрудников УГО, не пускавших Тупицкого в суд, якобы не являются законными. После этого он и еще пятеро судей провалили голосование за повестку дня, и заседание закрыли. По данным "Интерфакс-Украина", это судьи: Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Сергей Сас и Петр Филюк.

"Причиной такого открытого шантажа стало их ультимативное требование обеспечить участие в судебных заседаниях бывшего главы КСУ Александра Тупицкого", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе КСУ "Интерфакс-Украина" сообщили, что пока секретариат не имеет такой информации, поскольку это могло произойти на закрытой части заседания суда, и ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию пока невозможно.

Напомним, что 27 марта Владимир Зеленский своим указом отменил указы о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Согласно тексту документа, указ вступает в силу со дня опубликования.

В документе говорится о том, что отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина.

В конце декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца, а в феврале продлил его еще на месяц. Причиной стало подозрение в совершении Тупицким уголовного преступления - его подозревают в подкупе свидетеля.

В КСУ заявили, что Зеленский вышел за пределы своих полномочий, призвали отменить указ и пригрозили президенту уголовной ответственностью. Тупицкий отказывается признавать себя подозреваемым, но государственная охрана все равно не пускает его на рабочее место.

1 июня Александр Тупицкий впервые явился на судебное заседание по делу о подкупе свидетеля и даче ложных показаний, однако меру пресечения ему не избирали, поскольку не пришли прокуроры.