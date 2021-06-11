"Это пересечение« красных линий": Порошенко отреагировал на "пленки Бигуса"

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко назвал пересечением "красных линий" практику использования темы заложников и пленных для политических атак против оппонентов.

Об этом сообщает пресс-служба “Европейской солидарности”.

"Абсолютное скотство - использовать вопрос заложников, пленных в политической борьбе. Но я готов и к этому. Меня уже ничем не удивишь", - сказал Порошенко в интервью журналисту Валерию Калнышу.

Порошенко подтвердил, что около 1500 заложников на Донбассе были освобождены без участия Виктора Медведчука - кума роSSийского президента Владимира Путина.

"На первом этапе, сейчас я уже могу это раскрыть, для освобождения заложников и обмена пленными использовались силы СБУ . Делалось это на базе батальонного или бригадного уровня. Созванивались, обменивались - и это делалось в считанные дни после попадания в плен ... Потом роSSийская армия выдала приказ - обмены запретить и сформировать "обменный фонд", - сказал Порошенко.

Он напомнил, что требование о включении Медведчука в обменный процесс прозвучало во время переговоров в нормандском формате.

"Эти предложения прозвучали в том числе и от Путина. И я на это согласился. Потому что я готов, я хочу повторить, хоть с "чертом лысым" говорить, для того чтобы вернуть людей домой", - сказал Порошенко.

Он также рассказал детали освобождения киборга, майора Гречанова (позывной "Рахман"). По его словам, руководитель штаба общественной организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан в интересах роSSийской стороны предлагал отпустить роSSийского майора Старкова без решения суда. Такое решение означало бы лишение Украины важных аргументов в суде против РоSSийской Федерации.

"25 сентября суд вынес такое решение по приговору - до 14 лет этого майора осудить. После этого у него остается время на апелляцию, которая должна занимать три-четыре месяца. Члены нашей команды, я так мягко сформулирую, убедили его апелляцию не подавать. Он сделал видеообращение к Путину и сказал, что «я - майор вооруженных сил РФ , номер такой-то, часть такая-то, 19 лет я служу в вооруженных силах РФ , приехал сюда по приказу своего командования на Украине, убивать украинцев, и я прошу - вытяните меня отсюда»", - напомнил Порошенко.

Он также опроверг утверждение о том, что "Рахман" якобы был вынужден ждать президента в аэропорту.

"Я хочу воспользоваться этой возможностью и поблагодарить этого настоящего воина, защитника Украины за отказ участвовать в спектакле, который разворачивается с одной целью - политической атаки на оппозицию и распространения теории "измены", в которой я прожил пять лет. И четко координировалась из Кремля, а сейчас - я уже не знаю, как там Ермак переговаривается с Козаком или с Сурковым и откуда он берет эти инструкции. Но я думаю, что Ермаку лучше подумать о своих разговорах с Джулиани и о своем участии в деле «Вагнера»", - резюмировал Порошенко.