Глава "Нафтогаза" поставил под сомнение целесообразность IPO всей группы

Витренко предположил, что IPO отдельно "Укргаздобычи" может быть лучшим вариантом.

Глава "Нафтогаза" поставил под сомнение целесообразность IPO всей группы
Фото: oligarh.media

Проведение первичного публичного предложения (IPO) акций НАК "Нафтогаз Украины" как материнской компании всей группы "Нафтогаза" имеет ряд недостатков и следует рассмотреть альтернативы.

Об этом заявил глава правления НАК Юрий Витренко, передает “Интерфакс-Украина”.

"Не уверен, что IPO конгломерата (а НАК - это конгломерат) лучшая идея", - сказал Витренко в ходе вебинара, организованного U.S. - Ukraine Business Council.

Он не исключил, что IPO отдельно "Укргаздобычи" может быть лучшим вариантом, более понятным для инвестора, тогда как продажа всего "Нафтогаза" будет связан с дисконтом.

Глава правления добавил, что существуют возможные варианты отдельных вертикально-интегрированных нефтяной и газовой компании, компании в теплоснабжении, и тема таких "плавающих" конгломератов дискутируется на уровне наблюдательного совета.

Витренко высказал мнение, что, кроме IPO, следует рассматривать и опцию привлечения стратегического инвестора, и в целом стоит отталкиваться от актива в вопросе способа и времени возможной продажи.

Он также указал, что различные активы компании могут иметь разную скорость подготовки к привлечению инвестора.

В любом случае, подчеркнул глава правления НАК "Нафтогаз Украины", принятие решения о готовности к IPO всей компании - это решение исключительно правительства.

Напомним, ранее в НАК "Нафтогаз Украины" ставили целью выход на IPO через несколько лет.

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