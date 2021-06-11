Глава "Нафтогаза" поставил под сомнение целесообразность IPO всей группы

Витренко предположил, что IPO отдельно "Укргаздобычи" может быть лучшим вариантом.

Проведение первичного публичного предложения (IPO) акций НАК "Нафтогаз Украины" как материнской компании всей группы "Нафтогаза" имеет ряд недостатков и следует рассмотреть альтернативы.

Об этом заявил глава правления НАК Юрий Витренко, передает “Интерфакс-Украина”.

"Не уверен, что IPO конгломерата (а НАК - это конгломерат) лучшая идея", - сказал Витренко в ходе вебинара, организованного U.S. - Ukraine Business Council.

Он не исключил, что IPO отдельно "Укргаздобычи" может быть лучшим вариантом, более понятным для инвестора, тогда как продажа всего "Нафтогаза" будет связан с дисконтом.

Глава правления добавил, что существуют возможные варианты отдельных вертикально-интегрированных нефтяной и газовой компании, компании в теплоснабжении, и тема таких "плавающих" конгломератов дискутируется на уровне наблюдательного совета.

Витренко высказал мнение, что, кроме IPO, следует рассматривать и опцию привлечения стратегического инвестора, и в целом стоит отталкиваться от актива в вопросе способа и времени возможной продажи.

Он также указал, что различные активы компании могут иметь разную скорость подготовки к привлечению инвестора.

В любом случае, подчеркнул глава правления НАК "Нафтогаз Украины", принятие решения о готовности к IPO всей компании - это решение исключительно правительства.

Напомним, ранее в НАК "Нафтогаз Украины" ставили целью выход на IPO через несколько лет.