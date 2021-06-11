Медведчук должен компенсировать около 300 тыс. гривен издательству "Виват" из-за книги о Стусе

Решение может быть обжаловано в Верховном суде в течение 30 дней.

Киевский апелляционный суд постановил взыскать с нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука около 300 тысяч гривен в пользу издательства "Виват" в судебном процессе о книге Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

Об этом сообщил Кипиани в фейсбуке со ссылкой на решение суда от 1 июня.

"Можно вечно смотреть на три вещи - как поют птицы, как течет Днепр и... как Медведчук проигрывает суды. Апелляционный суд решил, что бывший адвокат и нынешний пророSSийский политик должен компенсировать около 300 тысяч гривен издательству "Виват" расходов на судебный процесс о запрете книги "Дело Василия Стуса", инициированный им самим. Ранее апелляционный суд постановил закрыть дело и вернуть мне 780 грн судебного сбора. Витя, где деньги?" - написал Кипиани.

В решении суда говорится: "Взыскать с ЛИЦА_1 (Медведчук - ред.) в пользу ООО "Виват" судебный сбор за подачу апелляционной жалобы в размере 2305 гривен 20 коп. Взыскать с ЛИЦА_1 в пользу ООО "Виват" расходы на юридическую помощь и расходы, связанные с рассмотрением дела в суде первой инстанции, в размере 295 тысяч 772 гривны 17 коп.".

Дополнительное постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Верховном суде в течение 30 дней.

Напомним, ранее Киевский апелляционный суд постановил взыскать с Медведчука возмещение расходов издательства Vivat на рассмотрение дела о запрете распространения книги "Дело Василия Стуса" в размере около 140 тысяч гривен.

"Дело Василия Стуса" - сборник документов из шеститомного уголовного дела КГБ УССР против украинского писателя. Книга вышла в мае 2019 года. Ее общий тираж - 35 тысяч экземпляров.

В августе 2019 года Медведчук подал в суд на журналиста Кипиани. Медведчук требовал запретить продажу в любой форме и на любой территории экземпляров этой книги. В октябре Дарницкий районный суд Киева запретил распространение книги "до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука". Суд также обязал Кипиани и издательство удалить из произведения информацию о Медведчуке.

В издательстве книги о Стуса, против которой судился Медведчук, заявили, что подадут апелляцию. Впоследствии в Vivat сообщили, что книгу "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани раскупили за считанные минуты после информации о решении суда, и о своем решении допечатать новый тираж.

Как известно, Медведчук был адвокатом Василия Стуса. И, по оценкам юристов и историков, его деятельность не в последнюю очередь привела к тому, что поэту дали 10 лет заключения в лагере строгого режима.