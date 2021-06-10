В МВД прокомментировали аудит, выявивший нарушения расходования средств из "ковидного фонда"

Министерство утверждает, что уже устранило или обжаловало финансовые нарушения.

В МВД прокомментировали аудит, выявивший нарушения расходования средств из "ковидного фонда"
Фото: Lb.ua

Министерство внутренних дел прокомментировало результаты проверки Госаудитслужбы, которая выявила нарушения на 26,5 млн гривен среди расходов ведомства выделенных из "ковидного фонда" средств.

В пресс-службе МВД отметили, что установленные аудиторами "отдельные незначительные финансовые нарушения на 26,5 млн грн, что составляет лишь 0,6% общего объема выделенных средств, были или устранены уже во время ревизии, или обжалованы в установленном законодательством порядке".

"Отдельные выводы были признаны противоправными и были отменены требования региональных отделов Госаудитслужбы к учреждениям системы МВД Украины", - говорится в сообщении.

Министерство также прокомментировало выделение 800 млн гривен из госбюджета на доплаты работникам за борьбу с коронавирусом. Средства будут использованы на надбавки полицейским, гвардейцам, пограничникам и спасателям, которые больше всех контактировали с населением во время ежедневного несения службы в период действия карантина.

Отмечается, что решение - первое в 2021 году, но в дальнейшем Кабмин будет принимать аналогичные доплаты "для поддержки сотрудников системы МВД Украины".

В министерстве добавили, что за весь период эпидемии в системе МВД заболело более 52 тысяч, а умерло от последствий болезни 246 человек. Только за прошлую неделю количество заболевших возросло на 78 человек.

В 2020 году из Фонда борьбы с COVID-19 для нужд всех центральных органов исполнительной власти системы МВД Украины было выделено 4 млрд 708,5 млн гривен.

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