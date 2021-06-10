В МВД прокомментировали аудит, выявивший нарушения расходования средств из "ковидного фонда"

Министерство утверждает, что уже устранило или обжаловало финансовые нарушения.

Министерство внутренних дел прокомментировало результаты проверки Госаудитслужбы, которая выявила нарушения на 26,5 млн гривен среди расходов ведомства выделенных из "ковидного фонда" средств.

В пресс-службе МВД отметили, что установленные аудиторами "отдельные незначительные финансовые нарушения на 26,5 млн грн, что составляет лишь 0,6% общего объема выделенных средств, были или устранены уже во время ревизии, или обжалованы в установленном законодательством порядке".

"Отдельные выводы были признаны противоправными и были отменены требования региональных отделов Госаудитслужбы к учреждениям системы МВД Украины", - говорится в сообщении.

Министерство также прокомментировало выделение 800 млн гривен из госбюджета на доплаты работникам за борьбу с коронавирусом. Средства будут использованы на надбавки полицейским, гвардейцам, пограничникам и спасателям, которые больше всех контактировали с населением во время ежедневного несения службы в период действия карантина.

Отмечается, что решение - первое в 2021 году, но в дальнейшем Кабмин будет принимать аналогичные доплаты "для поддержки сотрудников системы МВД Украины".

В министерстве добавили, что за весь период эпидемии в системе МВД заболело более 52 тысяч, а умерло от последствий болезни 246 человек. Только за прошлую неделю количество заболевших возросло на 78 человек.