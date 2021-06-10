Зеленский констатировал значительное снижение обстрелов на передовой "за последние 7-10 дней"

"Однако есть провокации, и, к сожалению, бывают боевые потери".

Президент Владимир Зеленский в среду, 9 июня, посетил передовые позиции Объединенных сил в Донецкой области.

Как сообщила его пресс-служба, глава государства побывал на позициях, которые расположены в 700 метрах от противника.

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский встретился с военными, которые несут службу на передовой, и ознакомился с оперативной обстановкой на фронте.

"Действительно, мы видим, и военные отмечают уменьшение количества выстрелов - оно значительно снизилось за последние 7-10 дней. Однако есть провокации, и, к сожалению, бывают боевые потери. Однако, слава богу, что сейчас гремит гром, а не выстрелы" , - сказал глава государства.

Во время поездки на передовую Зеленский вручил украинским бойцам государственные награды и подарки.

"Просто хочу поблагодарить каждого из вас, каждого военного за то, что каждый день защищаете Украину. Желаю вам и вашим семьям добра, здоровья, счастья. Возвращайтесь живыми из боев", - добавил президент.

Владимир Зеленский пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Напомним, в последний раз Зеленский был на фронте 8 апреля в рамках рабочей поездки в Луганскую область.

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