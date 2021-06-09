Западные послы призвали власти Беларуси немедленно освободить политзаключенных

Западные послы призвали власти Беларуси немедленно прекратить преследование оппозиции и освободить политических заключенных.

Об этом сообщается в совместном заявлении представительства ЕС в Беларуси, посольств стран Евросоюза , Великобритании, Швейцарии, США и Японии по итогам встречи с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, которая состоялась во вторник, 8 июня.

"Дипломаты отметили, что кризис в Беларуси нарастает: усилилось преследование оппозиции, СМИ , гражданского общества и общества в целом, в том числе польской общины в Беларуси", - говорится в сообщении.

Послы призвали власти Беларуси откликнуться на требования белорусского народа и немедленно прекратить преследование оппозиции, отказаться от пыток против задержанных, освободить политзаключенных и без промедления расследовать нарушения прав человека.

Они также рекомендовали Беларуси провести свободные и справедливые выборы под наблюдением Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ .

"Дипломаты сообщили министру о потенциале положительного развития соответствующих двусторонних отношений в том случае, если власти Беларуси сделают ощутимые и значительные шаги по обеспечению соблюдения демократических норм в стране. Главы миссий призвали власти страны пребывания воздерживаться от действий, препятствующих дипломатическому сообществу в Беларуси в выполнении их обычных дипломатических обязанностей в атмосфере, свободной от вмешательства и запугивания. Главы миссий также выразили надежду, что белорусская сторона позволит коллегам из Литвы, Польши , Латвии, Великобритании и США , которых попросили покинуть страну, вернуться в Беларусь ", - говорится в сообщении .

Пресс-служба МИД Беларуси пока не комментировала состоявшуюся встречу.

Напомним, что Европейский Союз подготовил план финансовой поддержки Беларуси, которую готов предоставить, если государство предпримет демократические перемены. Он предусматривает выделение 3 млрд евро в виде грантов, займов, государственных и частных инвестиций.