Западные послы призвали власти Беларуси немедленно освободить политзаключенных

Дипломаты отметили, что кризис в Беларуси нарастает.

Западные послы призвали власти Беларуси немедленно освободить политзаключенных
Фото: facebook.com/EUinBelarus

Западные послы призвали власти Беларуси немедленно прекратить преследование оппозиции и освободить политических заключенных.

Об этом сообщается в совместном заявлении представительства ЕС в Беларуси, посольств стран Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, США и Японии по итогам встречи с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, которая состоялась во вторник, 8 июня.

"Дипломаты отметили, что кризис в Беларуси нарастает: усилилось преследование оппозиции, СМИ, гражданского общества и общества в целом, в том числе польской общины в Беларуси", - говорится в сообщении.

Послы призвали власти Беларуси откликнуться на требования белорусского народа и немедленно прекратить преследование оппозиции, отказаться от пыток против задержанных, освободить политзаключенных и без промедления расследовать нарушения прав человека.

Они также рекомендовали Беларуси провести свободные и справедливые выборы под наблюдением Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

"Дипломаты сообщили министру о потенциале положительного развития соответствующих двусторонних отношений в том случае, если власти Беларуси сделают ощутимые и значительные шаги по обеспечению соблюдения демократических норм в стране. Главы миссий призвали власти страны пребывания воздерживаться от действий, препятствующих дипломатическому сообществу в Беларуси в выполнении их обычных дипломатических обязанностей в атмосфере, свободной от вмешательства и запугивания. Главы миссий также выразили надежду, что белорусская сторона позволит коллегам из Литвы, Польши, Латвии, Великобритании и США, которых попросили покинуть страну, вернуться в Беларусь", - говорится в сообщении .

Пресс-служба МИД Беларуси пока не комментировала состоявшуюся встречу.

Напомним, что Европейский Союз подготовил план финансовой поддержки Беларуси, которую готов предоставить, если государство предпримет демократические перемены. Он предусматривает выделение 3 млрд евро в виде грантов, займов, государственных и частных инвестиций.

После заявления ЕС министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что обещанные Европейским Союзом 3 млрд евро не изменят ситуацию в государстве, а де-факто правитель Беларуси Александр Лукашенко уехал в РоSSию, где договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о получении 500 млн долларов роSSийского кредита .

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