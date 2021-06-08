Кабмин смягчил правила въезда в Украину

Отныне иностранцы при въезде на территорию Украины, кроме ПЦР-тестов, могут предоставить тест на антиген.

Кабинет министров смягчил для иностранцев ограничения въезда на территорию Украины, введенные в связи с распространением коронавируса.

Об этом говорится в правительственном постановлении №583 от 2 июня. Текст документа обнародован на Правительственном портале.

Отныне иностранцы при въезде на территорию Украины, кроме ПЦР-тестов, могут предоставить тест на антиген.

Теперь также разрешено при въезде предоставлять документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданный на английском языке или с переводом на английский язык.

Кроме этого, правительство разрешило гражданам Украины при наличии ПЦР-теста или экспресс-теста не идти на самоизоляцию.

Напомним, Кабинет министров принял решение о смягчении карантинных ограничений в Украине. В частности, разрешается проведение массовых мероприятий, прием посетителей в кинотеатрах, учреждениях культуры с наполненностью залов при условии соблюдения карантина.