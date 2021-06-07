Зеленский заявил, что каждый ребенок будет получать процент от пользования недрами

Средства можно будет использовать на высшее образование.

Зеленский заявил, что каждый ребенок будет получать процент от пользования недрами
Фото: president.gov.ua

Каждый ребенок в Украине будет получать процент от добычи полезных ископаемых из украинских недр. Эти средства можно будет использовать на обучение в украинских вузах, заявил президент Владимир Зеленский в рамках форума "Украина 30. Экология", пишет Liga.

"Мы делаем все, чтобы наши недра работали на будущие поколения, в частности, были основой для введения экономического паспорта, когда каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недр и сможет использовать эти средства на образование, образование в Украине", - сказал он.

Президент добавил, что по решению СНБО уже начался аудит всех недр и их пользователей, в том числе поиск и отмена незаконно полученных разрешений.

В парламенте в прошлом году зарегистрировали законопроект "Об экономическом паспорте", который предусматривает создание Фонда с поступлениями 1% от реализации земли, полезных ископаемых и других природных богатств. Средства планируют начислять на специальные личные счета несовершеннолетних, их можно будет использовать для получения высшего образования.

Напомним, что 19 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел максимальные санкции в отношении 19 компаний, обладающих лицензиями на использование недр.

По словам секретаря СНБО, Конституция предусматривает, что недра принадлежат украинскому народу. Однако аудит показал, что в основном наши недра принадлежат "народу", который "живет либо на Виргинских островах, либо на других островных государствах".

1 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об изменениях в законы по поддержке развития отечественных отраслей недропользования. Документ предлагает предоставить иностранцам и лицам без гражданства право на пользование недрами.

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