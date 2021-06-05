Данилов: в Украине не осталось ни одного "вора в законе"

Относительно 42 человек продолжается процедура выдворения из страны.

Данилов: в Украине не осталось ни одного "вора в законе"
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Сейчас в Украине из 34 "воров в законе" не осталось ни одного, а криминальных авторитетов осталось 42 из 111.

Об этом сообщил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Он рассказал об отчете министра внутренних дел Арсена Авакова о реализации решения СНБО от 14 мая 2021 года о санкциях к "ворам в законе" и "криминальным авторитетам".

"С начала года на территории Украины находилось 34 человека, которые имели статус "воров в законе". На сегодняшний день у нас таких людей - ноль. После решения СНБО их было 17... У нас было 111 "криминальных авторитетов", которые находились на территории Украины и попали под наши санкции. на сегодняшний день из 111 остались 42, в отношении которых сегодня продолжается процедура выдворения из нашей страны, 36 уже отправились по месту своего желания и 33 находятся под следствием", - сказал Данилов.

По его словам, глава МВД уверен, что в ближайшее время все эти 42 человека будут выдворены.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов - иностранцев.

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