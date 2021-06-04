НАБУ и НАПК призвали ветировать изменения в закон о е-декларирования

"Этот документ фактически предоставляет собой индульгенцию на безнаказанность за злоупотребления ради получения незаконных доходов".

НАБУ и НАПК призвали ветировать изменения в закон о е-декларирования
Фото: Укринформ

Проголосованный парламентом законопроект №4651, которым якобы предлагается восстановить наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование, не только усложняет привлечение должностных лиц к уголовной ответственности, но и создает почву вообще для его предотвращения.

Об этом говорится в совместном заявлении Национального антикоррупционного бюро и Антикоррупционного агентства, обнародованном пресс-службой НАБУ.

"В соответствии с нововведениями, декларанты могут уклоняться от декларирования имущества своих близких лиц, даже если они знают о его наличии. Эти поправки определяют, что имущество членов семьи декларируется только при условии, если «член семьи подал сведения о таких объектах декларанту». Вместе с тем, проголосованный законопроект не содержит санкций в виде лишения свободы за умышленное непредставление декларации, - что было инициативой президента", - говорится в документе.

Поэтому НАПК и НАБУ призывают президента наложить вето на законопроект, поскольку этот документ искажает идею е-декларирования как инструмента подотчетности обществу и фактически предоставляет индульгенцию на безнаказанность за злоупотребления ради получения незаконных доходов.

"Вводя е-декларирование, Украина последовала лучшим практикам развитых западных стран, в которых декларирование является элементом политической культуры и проявлением уважения к гражданам. Действенность этого инструмента определяется степенью ответственности за его нарушение, а указанный законопроект имеет целью свести его на нет", - считают в антикоррупционных органах.

Накануне Верховная Рада во втором чтении проголосовала за инициированный президентом законопроект № 4651 в виде, который ослабляет систему декларирования и наказания за уголовные правонарушения в этой сфере.

В Офисе президента заявили, что Зеленский не подпишет закон о е-декларировании. Там отметили, что за недекларирование имущества чиновниками должна быть установлена уголовная ответственность.

Напомним, ранее политическая партия "Голос" призвала президента ветировать законопроект о е-декларации из-за двух норм.

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