Рада собирается запретить антисемитизм отдельным законом

В Уголовном кодексе уже прописано наказание за разжигание ненависти, в том числе антисемитизм.

Рада собирается запретить антисемитизм отдельным законом
Фото: 112.ua

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 3 июня, проголосовала в первом чтении законопроект №5109 о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.

Этот законопроект підтримали 252 народних депутата.

Он состоит из пяти статей, которые определяют понятие антисемитизма, его проявления и гарантирует право лица на возмещение материального и морального вреда от антисемитизма.

Антисемитизмом планируется признать "определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним".

Проявлениями антисемитизма, согласно законопроекту, являются:

  • отрицание права самоидентификации лиц еврейского происхождения;
  • призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда лицам еврейского происхождения, в том числе по причине радикально-идеологических убеждений или экстремистских религиозных взглядов;
  • высказывание ложных сведений, стереотипных, ненавистнических и озлобляющих заявлений о лицах еврейского происхождения;
  • публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц независимо от этнического происхождения или вероисповедания;
  • отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост);
  • изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания, а также публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания;
  • умышленное повреждение или разрушение зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений (домов) по мотивам антисемитизма;
  • умышленное повреждение, разрушение или осквернение мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников, памятных знаков, посвященных лицам еврейского происхождения по мотивам антисемитизма;
  • проявления антисемитизма к лицам не еврейского происхождения, но которые были идентифицированы как лица еврейского происхождения;
  • призывы к антисемитизму.

Антисемитизм и его проявления в случае принятия законопроекта будут запрещены, а виновные в нарушении закона будут нести гражданско-правовую и уголовную ответственность.

Напомним, что действующей статьей 161 Уголовного кодекса уже предусмотрена ответственность за умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. В рекомендациях Комитета министров Совета Европы от 1997 года указано, что антисемитизм является одной из многих форм "разжигания ненависти".

Поэтому Главное научно-экспертное управление указывает, что принятие законопроекта может породить прецедент о необходимости урегулирования особенностей противодействия другим формам дискриминации отдельными законами, что не отвечает потребностям систематизации законодательства Украины.

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